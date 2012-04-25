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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 25 апреля 2012
Удинезе
25.04.2012, среда, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 3
Завершен
Интер
5'
Данило
9'
У. Снейдер
27'
У. Снейдер
36'
Р. Альварес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Интер
Замена
А. Поли
️️️️
У. Снейдер
Замена
М. Сарате
️️️️
Д. Милито
Замена
Ж. Оби
️️️️
Р. Альварес
Замена
Д. Паскуале
️️️️
П. Армеро
Замена
Р. Перейра
️️️️
Д. Баста
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
Данило
ГОЛ! 1:3!
Р. Альварес
Пас отдал
Ф. Гуарин
Желтая карточка
Д. Станкович
ГОЛ! 1:2!
У. Снейдер
Пас отдал
Д. Милито
ГОЛ! 1:1!
У. Снейдер
Пас отдал
Д. Милито
ГОЛ! 1:0!
Данило
Пас отдал
П. Армеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
АП
8
Душан Баста
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЛП
11
Рикардо Альварес
ЛВ
5
Деян Станкович
ЦП
13
Фреди Гуарин
ПП
10
Уэсли Снейдер
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
3-5-1-1
1
Ханданович
6
Домицци
5
Данило
4
Бенатиа
27
Асамоа
7
Армеро
3
Пинци
24
Пациенца
8
Баста
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
4-3-2-1
20
Сезар
13
Майкон
13
Раноккия
2
Лусио
5
Нагатомо
13
Гуарин
5
Станкович
91
Камбьяссо
10
Снейдер
11
Альварес
22
Милито
7
Армеро
26
Паскуале
26
Паскуале
7
Армеро
8
Баста
37
Перейра
37
Перейра
8
Баста
11
Альварес
10
Оби
10
Оби
11
Альварес
10
Снейдер
15
Поли
15
Поли
10
Снейдер
22
Милито
9
Сарате
9
Сарате
22
Милито
Остались в запасе
Удинезе
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Удинезе - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 16:55 (прямая)
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