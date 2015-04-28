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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 28 апреля 2015
Удинезе
28.04.2015, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Интер
50'
А. Ди Натале
48'
М. Икарди (П)
65'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Интер
90'
+3
Желтая карточка
Г. Медель
90'
Замена
А. Ньюкури
️️️️
Эрнанес
Замена
С. Перица
️️️️
Д. Паскуале
87'
83'
Желтая карточка
Р. Паласио
70'
Желтая карточка
Л. Подольски
65'
Замена
Л. Подольски
️️️️
Ф. Гуарин
65'
ГОЛ! 1:2!
Л. Подольски
Замена
П. Коне
️️️️
А. Ди Натале
61'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
58'
Красная карточка
Э. Агьеманг-Баду
58'
Желтая карточка
С. Видмер
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
Аллан
50'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Икарди
Желтая карточка
О. Карнезис
46'
Замена
Д. Паскуале
️️️️
Гильерме
44'
Вторая желтая
М. Домицци
40'
Желтая карточка
М. Домицци
25'
19'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
Желтая карточка
Д. Пинци
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Гильерме
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
10
Эрнанес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
24
Алексис Сапата
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
24
Джакомо Шакка
ЦЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-4-2
1
Карнезис
4
Пирис
5
Данило
6
Домицци
30
Видмер
7
Агьеманг-Баду
8
Гильерме
3
Пинци
25
Аллан
10
Ди Натале
77
Теро
4-1-3-2
1
Ханданович
18
Сантон
27
Фелипе
15
Видич
33
Д'Амброзио
17
Медель
10
Эрнанес
8
Ковачич
13
Гуарин
9
Икарди
8
Паласио
8
Гильерме
26
Паскуале
26
Паскуале
8
Гильерме
10
Ди Натале
33
Коне
33
Коне
10
Ди Натале
Паскуале
18
Перица
18
Перица
Паскуале
10
Эрнанес
27
Ньюкури
27
Ньюкури
10
Эрнанес
13
Гуарин
10
Подольски
10
Подольски
13
Гуарин
Остались в запасе
Удинезе
Интер
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
24
Джакомо Шакка
ЦЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Остались в запасе
24
Джакомо Шакка
ЦЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Удинезе - Интер
5
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Удинезе Арена
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