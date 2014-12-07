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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Удинезе
Интер - Удинезе: обзор матча 07 декабря 2014
Интер
07.12.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
45'
М. Икарди
60'
Б. Фернандеш
70'
С. Теро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Удинезе
Желтая карточка
Ф. Бонаццоли
90'
+1
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Г. Медель
89'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Додо
89'
Травма
Додо
88'
87'
Желтая карточка
Д. Пинци
80'
Замена
Д. Пинци
️️️️
Аллан
79'
Травма
Аллан
70'
ГОЛ! 1:2!
С. Теро
Замена
П. Освальдо
️️️️
М. Икарди
66'
63'
Замена
С. Теро
️️️️
А. Ди Натале
60'
ГОЛ! 1:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Т. Арто
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
Ф. Гуарин
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЛВ
8
Здравко Кузманович
ОП
17
Гари Медель
ОП
8
Родриго Паласио
ЦП
13
Фреди Гуарин
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ЛВ
8
Гильерме
ОП
25
Аллан
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ПВ
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
15
Жуан
13
Раноккия
16
Додо
8
Кузманович
17
Медель
8
Паласио
8
Ковачич
13
Гуарин
9
Икарди
4-2-3-1
1
Карнезис
30
Видмер
28
Арто
5
Данило
26
Паскуале
8
Гильерме
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
4
Пирис
10
Ди Натале
16
Додо
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
16
Додо
17
Медель
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
17
Медель
9
Икарди
10
Освальдо
10
Освальдо
9
Икарди
25
Аллан
3
Пинци
3
Пинци
25
Аллан
10
Ди Натале
77
Теро
77
Теро
10
Ди Натале
Остались в запасе
Интер
Удинезе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Интер - Удинезе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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