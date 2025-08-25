«Ахмат» – «Рубин»: прогноз и ставки на матч Кубка России 26 августа 2025 с коэффициентом 2.10

26 августа на «Ахмат-Арене» в Грозном состоится матч третьего тура Пути РПЛ Кубка России, где «Ахмат» примет «Рубин». Обе команды показывают нестабильные результаты, но встреча обещает упорную борьбу, ведь соперники находятся в поиске уверенности и очков в групповом этапе.

«Ахмат»

Грозненская команда переживает непростую серию в Кубке России, где уступила трижды подряд. Тем не менее, в каждом из последних четырeх матчей турнира «Ахмат» забивает, что подтверждает атакующий потенциал. В последних пяти играх команда отличилась 7 раз, но при этом пропустила 6 голов. В чемпионате ситуация немного стабильнее: была победа над «Крыльями Советов» (3:1) и ничья с «Оренбургом» (2:2). Главной проблемой остаeтся нестабильная оборона: за пять игр допущено в среднем 1.20 пропущенного за матч. Но на своeм поле «Ахмат» традиционно играет более агрессивно и результативно, что может стать ключевым фактором.

«Рубин»

Казанский клуб также ищет баланс между линиями. В последней кубковой игре «Рубин» уступил «Зениту» (0:3), и это продолжило неудачную серию: всего 4 гола в пяти последних встречах и 11 пропущенных за этот же отрезок. В чемпионате команда смогла одержать победы над «Ростовом» и «Сочи», но затем потерпела два поражения с общим счeтом 0:7. Очевидно, что команда страдает от уязвимости в обороне – средний показатель 2.20 пропущенного за матч в последних встречах. В атаке же «Рубин» смотрится бледнее конкурентов, реализуя в среднем менее гола за игру.

Факты о командах

«Ахмат»

Забивает в 4 последних матчах

В среднем: 1.40 забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 встреч)

7 голов за 5 матчей

Проигрывает 3 кубковых матча подряд

«Рубин»

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 встреч)

11 пропущенных мячей за 5 матчей

Забивает в среднем 0.80 гола за игру

Поражение 0:3 от «Зенита» в Кубке

Прогноз на матч «Ахмат» – «Рубин»

Матч ожидается упорным, но статистика последних игр и формы команд склоняет к мысли, что хозяева ближе к успеху. «Ахмат» регулярно забивает и играет более уверенно дома, тогда как у «Рубина» серьeзные проблемы в защите и недостаточная результативность в атаке. Вероятно, хозяева сумеют использовать слабые стороны соперника и добыть победу. При этом высокая вероятность обмена голами, учитывая нестабильность обеих оборон.

