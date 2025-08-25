Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ахмат» – «Рубин»: прогноз и ставки на матч Кубка России 26 августа 2025 с коэффициентом 2.10

25 августа 2025 9:36
Ахмат - Рубин
26 авг. 2025, вторник 20:45 | Россия. Кубок, группа A, 13 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Ахмата»
Сделать ставку

26 августа на «Ахмат-Арене» в Грозном состоится матч третьего тура Пути РПЛ Кубка России, где «Ахмат» примет «Рубин». Обе команды показывают нестабильные результаты, но встреча обещает упорную борьбу, ведь соперники находятся в поиске уверенности и очков в групповом этапе.

«Ахмат»

Грозненская команда переживает непростую серию в Кубке России, где уступила трижды подряд. Тем не менее, в каждом из последних четырeх матчей турнира «Ахмат» забивает, что подтверждает атакующий потенциал. В последних пяти играх команда отличилась 7 раз, но при этом пропустила 6 голов. В чемпионате ситуация немного стабильнее: была победа над «Крыльями Советов» (3:1) и ничья с «Оренбургом» (2:2). Главной проблемой остаeтся нестабильная оборона: за пять игр допущено в среднем 1.20 пропущенного за матч. Но на своeм поле «Ахмат» традиционно играет более агрессивно и результативно, что может стать ключевым фактором.

«Рубин»

Казанский клуб также ищет баланс между линиями. В последней кубковой игре «Рубин» уступил «Зениту» (0:3), и это продолжило неудачную серию: всего 4 гола в пяти последних встречах и 11 пропущенных за этот же отрезок. В чемпионате команда смогла одержать победы над «Ростовом» и «Сочи», но затем потерпела два поражения с общим счeтом 0:7. Очевидно, что команда страдает от уязвимости в обороне – средний показатель 2.20 пропущенного за матч в последних встречах. В атаке же «Рубин» смотрится бледнее конкурентов, реализуя в среднем менее гола за игру.

Факты о командах

«Ахмат»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 встреч)
  • 7 голов за 5 матчей
  • Проигрывает 3 кубковых матча подряд

«Рубин»

  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 встреч)
  • 11 пропущенных мячей за 5 матчей
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Поражение 0:3 от «Зенита» в Кубке

Личные встречи
23% (8)
34% (12)
43% (15)
30
Забитых мячей
44
0.86
В среднем за матч
1.26
3:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
0 : 2
20.07.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2 : 1
01.03.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Рубин
2 : 0
05.10.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Рубин
2 : 1
31.03.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
0 : 1
08.10.2023
Рубин
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1 : 2
07.03.2022
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
2 : 1
08.08.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0 : 0
17.12.2020
Рубин
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1 : 1
04.10.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1 : 1
30.11.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
1 : 0
29.07.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
1 : 0
02.03.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1 : 1
18.08.2018
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
3 : 2
07.04.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
1 : 0
25.09.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
0 : 1
26.04.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
3 : 1
22.10.2016
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
0 : 1
23.04.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
2 : 1
04.10.2015
Рубин
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Рубин
2 : 1
15.03.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1 : 1
09.08.2014
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Рубин
1 : 1
15.05.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Ахмат
0 : 0
28.07.2013
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Ахмат
0 : 0
17.03.2013
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Рубин
1 : 2
01.09.2012
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
0 : 1
22.07.2011
Рубин
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
2 : 0
20.03.2011
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Ахмат
1 : 1
15.08.2010
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Рубин
0 : 0
28.03.2010
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
4 : 0
16.08.2009
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1 : 2
11.04.2009
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
1 : 3
09.11.2008
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
0 : 0
20.07.2008
Рубин
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
1 : 5
25.09.2005
Рубин
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Рубин
1 : 1
21.05.2005
Ахмат
Показать все

Прогноз на матч «Ахмат» – «Рубин»

Матч ожидается упорным, но статистика последних игр и формы команд склоняет к мысли, что хозяева ближе к успеху. «Ахмат» регулярно забивает и играет более уверенно дома, тогда как у «Рубина» серьeзные проблемы в защите и недостаточная результативность в атаке. Вероятно, хозяева сумеют использовать слабые стороны соперника и добыть победу. При этом высокая вероятность обмена голами, учитывая нестабильность обеих оборон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ахмата» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Ахмата» больше 1.5 – коэффициент 2.30

2.10
Победа «Ахмата»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. Кубок Рубин Ахмат
Другие прогнозы
25.08.2025
03:00
1.40
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Зенит-2 - Звезда
Победа «Зенита-2»
25.08.2025
17:00
1.79
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Урал - Волга
Тотал меньше 2,5
25.08.2025
19:30
2.75
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор - Торпедо
Ничья
25.08.2025
19:30
2.00
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе - Верона
Тотал больше 2.5 голов
25.08.2025
20:30
1.70
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик - Райо Вальекано
Победа «Райо Вальекано»
25.08.2025
21:45
1.60
Италия. Серия А, 1 тур
Интер - Торино
Победа «Интера»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 