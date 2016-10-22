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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Рубин
Ахмат - Рубин: обзор матча 22 октября 2016
Ахмат
22.10.2016, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Рубин
18'
Б. Балай
71'
Г. Теодор Грозав (П)
90+3'
О. Роши
34'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Рубин
Желтая карточка
О. Роши
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
О. Роши
90'
+3
90'
+1
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Д. Ткачук
Замена
Родолфо
️️️️
С. Брызгалов
90'
Желтая карточка
Б. Балай
87'
82'
Замена
Саму
️️️️
М. Канунников
Замена
О. Роши
️️️️
Г. Теодор Грозав
79'
Желтая карточка
М. Мохаммади
78'
73'
Замена
А. Сонг
️️️️
Р. Рочина
71'
Вторая желтая
К. Самбрано
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Теодор Грозав
71'
70'
Желтая карточка
К. Самбрано
Желтая карточка
А. Семенов
62'
Желтая карточка
О. Иванов
62'
60'
Красная карточка
М. Цакташ
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Митришев
58'
34'
ГОЛ! 1:1!
Жонатас
Пас отдал
М. Бауэр
ГОЛ! 1:0!
Б. Балай
Пас отдал
М. Мохаммади
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
14
Саму
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Городов
5
Мохаммади
4
Анхель
13
Семенов
92
Брызгалов
40
Уциев
37
Грозав
19
Иванов
14
Кузяев
95
Митришев
9
Балай
4-1-1-2-2
1
Рыжиков
26
Бауэр
90
Бурлак
3
Самбрано
3
Набиуллин
6
М'Вила
10
Цакташ
16
Рочина
31
Ткачук
99
Канунников
9
Жонатас
92
Брызгалов
2
Родолфо
2
Родолфо
92
Брызгалов
37
Грозав
21
Роши
21
Роши
37
Грозав
95
Митришев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
95
Митришев
31
Ткачук
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
31
Ткачук
99
Канунников
14
Саму
14
Саму
99
Канунников
16
Рочина
8
Сонг
8
Сонг
16
Рочина
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
88
Педро Кен
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
88
Педро Кен
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Ахмат - Рубин
5
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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