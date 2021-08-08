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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ахмат
Рубин - Ахмат: обзор матча 08 августа 2021
Рубин
08.08.2021, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
58'
С. Хакшабанович
86'
О. Абильдгор
31'
Д. Уткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ахмат
Желтая карточка
С. Бегич
90'
+5
Замена
С. Бакаев
️️️️
И. Игнатьев
88'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
Д. Йевтич
88'
ГОЛ! 2:1!
О. Абильдгор
86'
77'
Желтая карточка
З. Нижич
68'
Замена
В. Карапузов
️️️️
М. Быстров
68'
Замена
Г. Янку
️️️️
Е. Харин
Замена
М. Костюков
️️️️
Х. Ин Бом
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Хакшабанович
58'
58'
Замена
И. Коновалов
️️️️
Б. Бериша
57'
Замена
А. Мелихов
️️️️
Д. Уткин
55'
Красная карточка
Г. Шелия
51'
Желтая карточка
В. Лысцов
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Г. Зотов
46'
44'
Желтая карточка
М. Конате
Желтая карточка
Д. Йевтич
33'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уткин
Желтая карточка
Ф. Уремович
21'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Д. Деспотович
16'
9'
Желтая карточка
М. Быстров
Желтая карточка
Г. Зотов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Рубин
66
Никита Янович
ВР
30
Никита Медведев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Амир Адуев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Дюпин
71
Самошников
2
Бегич
22
Уремович
31
Зотов
28
Абильдгор
16
Ин Бом
7
Йевтич
7
Кварацхелия
29
Хакшабанович
21
Деспотович
3-3-1-2-1
88
Шелия
23
Нижич
50
Лысцов
15
Пуцко
4
Быстров
94
Тимофеев
8
Богосавац
47
Уткин
59
Харин
7
Бериша
13
Конате
16
Ин Бом
77
Костюков
77
Костюков
16
Ин Бом
31
Зотов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
31
Зотов
7
Йевтич
38
Мусаев
38
Мусаев
7
Йевтич
Игнатьев
17
Бакаев
17
Бакаев
Игнатьев
21
Деспотович
18
Игнатьев
18
Игнатьев
21
Деспотович
4
Быстров
17
Карапузов
17
Карапузов
4
Быстров
47
Уткин
42
Мелихов
42
Мелихов
47
Уткин
7
Бериша
17
Коновалов
17
Коновалов
7
Бериша
59
Харин
10
Янку
10
Янку
59
Харин
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
47
Иван Савицкий
ЛЗ
66
Никита Янович
ВР
30
Никита Медведев
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
66
Никита Янович
ВР
30
Никита Медведев
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Остались в запасе
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Рубин - Ахмат
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR - Игорь Панин AVAR - Валентин Мурашов
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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