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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ахмат
Рубин - Ахмат: обзор матча 28 марта 2010
Рубин
28.03.2010, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ахмат
Желтая карточка
З. Садаев
Замена
Маурисио
️️️️
А. Кобенко
Замена
З. Садаев
️️️️
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
Ж. Фигерас
Замена
А. Кацаев
️️️️
Х. Карлос Арсэ
Желтая карточка
Р. Уциев
Замена
П. Быстров
️️️️
А. Касаев
Замена
И. Портнягин
️️️️
Х. Кабзе
Желтая карточка
А. Касаев
Желтая карточка
Х. Карлос Арсэ
Желтая карточка
С. Омельянчук
Замена
Х. Кабзе
️️️️
Г. Карадениз
10'
Травма
Г. Карадениз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Жорди Фигерас
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
АП
11
Алан Касаев
ПП
11
Александр Бухаров
(К)
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
40
Благо
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
(К)
АП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
6
Леван Гвазава
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
4-4-1-1
1
Рыжиков
21
Фигерас
44
Навас
9
Орехов
14
Ансальди
21
Галиулин
16
Нобоа
15
Муравски
11
Касаев
61
Карадениз
11
Бухаров
4-3-1-2
31
Дикань
40
Уциев
5
Феррейра
8
Омельянчук
33
Ятченко
17
Арсэ
40
Благо
20
Кобенко
13
Лахиялов
9
Асильдаров
19
Бракамонте
11
Касаев
0
Быстров
0
Быстров
11
Касаев
Кабзе
97
Портнягин
97
Портнягин
Кабзе
61
Карадениз
99
Кабзе
99
Кабзе
61
Карадениз
20
Кобенко
8
Маурисио
8
Маурисио
20
Кобенко
17
Арсэ
10
Кацаев
10
Кацаев
17
Арсэ
9
Асильдаров
9
Садаев
9
Садаев
9
Асильдаров
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
0
Евгений Черемисин
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Рубин - Ахмат
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Ходеев (Воронеж)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Н. Фролов (Раменское)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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