Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Рубин
Ахмат - Рубин: обзор матча 30 ноября 2019
Ахмат
30.11.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
31'
Д. Глушаков
90+3'
Х. Кварацхелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Рубин
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
В. Кьяртанссон
Замена
А. Швец
️️️️
Д. Глушаков
90'
+2
Замена
Л. Садулаев
️️️️
Е. Харин
81'
Желтая карточка
Исмаэл
74'
73'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
А. Зуев
73'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
П. Могилевец
Желтая карточка
Е. Харин
64'
63'
Желтая карточка
Ф. Уремович
35'
Желтая карточка
И. Коновалов
ГОЛ! 1:0!
Д. Глушаков
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Олег Данченко
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Рубин
66
Никита Янович
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
2-5-2-1
1
Городов
13
Семенов
4
Анхель
13
Гиголаев
21
Роши
77
Гащенков
19
Иванов
11
Исмаэл
59
Харин
88
Глушаков
9
Понсе
3-5-1-1
99
Дюпин
15
Плиев
22
Уремович
16
Поярков
94
Данченко
17
Коновалов
28
Могилевец
92
Подберезкин
22
Давиташвили
17
Зуев
20
Марков
59
Харин
7
Садулаев
7
Садулаев
59
Харин
88
Глушаков
0
Швец
0
Швец
88
Глушаков
28
Могилевец
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
28
Могилевец
17
Зуев
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
17
Зуев
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
7
Николай Кипиани
ЛВ
66
Никита Янович
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Остались в запасе
7
Николай Кипиани
ЛВ
66
Никита Янович
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Статистика матча Ахмат - Рубин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Ахмат
Рубин
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
21:37
1
Николаев проанализировал «позорный» пенальти в ворота ЦСКА
19:25
8
«Абсолютно позорный и необъяснимый»: босс ЦСКА – о пенальти в матче с «Ахматом»
17:39
17
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
15:43
5
Реакция фанатов «Зенита» на позор в Казани
14:51
15
Николаев проанализировал «позорный» пенальти в ворота ЦСКА
19:25
8
«Абсолютно позорный и необъяснимый»: босс ЦСКА – о пенальти в матче с «Ахматом»
17:39
17
«Левый пенальти все поменял»: Олейников из ЦСКА – о поражении от «Ахмата»
11:41
4
Радимов знает, по чьей вине ЦСКА проиграл «Ахмату»: «Начудил»
11:03
2
Игдисамов назвал причины поражения ЦСКА от «Ахмата»
Вчера, 22:46
10
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
21:37
1
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
15:43
5
Реакция фанатов «Зенита» на позор в Казани
14:51
15
Орлов прокомментировал резонансное поражение «Зенита» от «Рубина»
14:19
14
Игрок «Зенита» извинился за унизительное поражение в Казани
10:47
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+