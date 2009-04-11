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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Рубин
Ахмат - Рубин: обзор матча 11 апреля 2009
Ахмат
11.04.2009, суббота, 14:45
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
90+3'
Ш. Лахиялов
18'
С. Семак
20'
А. Домингес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Рубин
ГОЛ! 1:2!
Ш. Лахиялов
Пас отдал
Благо
+3
+1
Замена
П. Быстров
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Х. Кабзе
️️️️
А. Домингес
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
Д. Панку
Желтая карточка
С. Андрей Маргаритеску
Замена
С. Андрей Маргаритеску
️️️️
Л. Гвазава
Желтая карточка
А. Бухаров
Желтая карточка
Т. Джабраилов
Желтая карточка
А. Домингес
Желтая карточка
Р. Забавник
Желтая карточка
К. Нобоа
20'
ГОЛ! 0:2!
А. Домингес
Желтая карточка
С. Омельянчук
19'
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Семак
Пас отдал
С. Навас
Желтая карточка
С. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
26
Сергей Бендзь
ЛЗ
0
Тимур Джабраилов
(К)
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ПЗ
40
Благо
ЛП
6
Леван Гвазава
ЦП
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦП
8
Радослав Забавник
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
11
Даниэл Панку
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ОП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЛФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
61
Гекдениз Карадениз
РФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
20
Андрей Кобенко
ЛП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
4-4-2
31
Дикань
26
Бендзь
0
Джабраилов
14
Илиев
8
Омельянчук
40
Благо
6
Гвазава
0
Клебер
8
Забавник
11
Панку
89
Прудников
4-1-2-3
1
Рыжиков
17
Калешин
44
Навас
76
Шаронов
14
Ансальди
40
Сибайя
37
Семак
16
Нобоа
61
Карадениз
11
Бухаров
10
Домингес
11
Панку
13
Лахиялов
13
Лахиялов
11
Панку
6
Гвазава
0
Маргаритеску
0
Маргаритеску
6
Гвазава
9
Садаев
9
Садаев
61
Карадениз
0
Быстров
0
Быстров
61
Карадениз
10
Домингес
99
Кабзе
99
Кабзе
10
Домингес
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
31
Ярослав Годзюр
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
0
Евгений Черемисин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ахмат - Рубин
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
А. Харламов (Тобольск)
Делегат:
В. Бутенко (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Посещаемость:
9500 из 10200 зрителей (93%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:30 (прямая)
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