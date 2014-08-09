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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Рубин
Ахмат - Рубин: обзор матча 09 августа 2014
Ахмат
09.08.2014, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
58'
Аилтон
87'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Рубин
87'
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
Пас отдал
Э. Набиуллин
Замена
Ф. Пирис
️️️️
И. Лебеденко
83'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Адилсон
79'
74'
Замена
М. Девич
️️️️
М. Канунников
Замена
И. Айссати
️️️️
М. Рыбус
73'
Желтая карточка
О. Иванов
66'
ГОЛ! 1:0!
Аилтон
Пас отдал
М. Рыбус
58'
Желтая карточка
Адилсон
41'
41'
Желтая карточка
С. Азмун
Желтая карточка
М. Рыбус
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
28
Павел Могилевец
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
32
Марко Девич
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
3-4-1-2
31
Годзюр
30
Кудряшов
13
Семенов
24
Коморовски
31
Рыбус
21
Адилсон
8
Маурисио
40
Уциев
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
4-1-3-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
4
Кверквелия
3
Набиуллин
28
Могилевец
22
Вакасо
21
Оздоев
61
Карадениз
99
Канунников
20
Азмун
10
Лебеденко
22
Пирис
22
Пирис
10
Лебеденко
31
Рыбус
14
Айссати
14
Айссати
31
Рыбус
21
Адилсон
18
Бокила
18
Бокила
21
Адилсон
99
Канунников
32
Девич
32
Девич
99
Канунников
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Ахмат - Рубин
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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