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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ахмат
Рубин - Ахмат: обзор матча 07 апреля 2018
Рубин
07.04.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Ахмат
49'
И. Попов
63'
С. Азмун
71'
С. Азмун
1'
М. Митришев
86'
М. Митришев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ахмат
Желтая карточка
Г. Карадениз
90'
+4
86'
ГОЛ! 3:2!
М. Митришев
Пас отдал
В. Анхель
Замена
В. Устинов
️️️️
Ф. Кудряшов
84'
Желтая карточка
Е. Сорокин
83'
81'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Исмаэл
Замена
Р. Шекари
️️️️
С. Азмун
78'
72'
Замена
Б. Балай
️️️️
О. Иванов
ГОЛ! 3:1!
С. Азмун
71'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
П. Могилевец
68'
66'
Замена
О. Роши
️️️️
А. Мбенг
ГОЛ! 2:1!
С. Азмун
Пас отдал
К. Нобоа
63'
62'
Желтая карточка
В. Анхель
55'
Желтая карточка
М. Мохаммади
ГОЛ! 1:1!
И. Попов
Пас отдал
С. Азмун
49'
Желтая карточка
О. Кузьмин
23'
10'
Желтая карточка
А. Семенов
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Митришев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
44
Габриэль Энаке
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
12
Раванелли
АП
8
Лео Жаба
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
3-2-4-1
35
Джанаев
28
Сорокин
44
Навас
13
Гранат
30
Кудряшов
23
Кузьмин
71
Попов
16
Нобоа
28
Могилевец
17
Коновалов
20
Азмун
3-2-3-1-1
1
Городов
13
Семенов
4
Анхель
2
Родолфо
40
Уциев
5
Мохаммади
0
Швец
19
Иванов
11
Исмаэл
95
Митришев
11
Мбенг
20
Азмун
81
Шекари
81
Шекари
20
Азмун
30
Кудряшов
19
Устинов
19
Устинов
30
Кудряшов
28
Могилевец
61
Карадениз
61
Карадениз
28
Могилевец
11
Исмаэл
7
Бериша
7
Бериша
11
Исмаэл
11
Мбенг
21
Роши
21
Роши
11
Мбенг
19
Иванов
9
Балай
9
Балай
19
Иванов
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
44
Габриэль Энаке
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
8
Лео Жаба
ПВ
12
Раванелли
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
44
Габриэль Энаке
ЦП
Остались в запасе
8
Лео Жаба
ПВ
12
Раванелли
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Рубин - Ахмат
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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