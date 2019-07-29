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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ахмат
Рубин - Ахмат: обзор матча 29 июля 2019
Рубин
29.07.2019, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
73'
В. Кьяртанссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ахмат
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
Х. Кварацхелия
90'
+3
Желтая карточка
О. Данченко
88'
85'
Замена
К. Михаляк
️️️️
М. Гащенков
80'
Желтая карточка
Е. Харин
Желтая карточка
И. Коновалов
74'
ГОЛ! 1:0!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
П. Могилевец
73'
72'
Замена
О. Роши
️️️️
А. Мбенг
63'
Желтая карточка
Б. Бериша
60'
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Е. Марков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рубин
1
Давид Волк
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
59
Никита Макаров
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
3-5-1-1
99
Дюпин
5
Степанов
28
Сорокин
22
Уремович
92
Подберезкин
22
Давиташвили
17
Коновалов
94
Данченко
28
Могилевец
7
Кварацхелия
20
Марков
3-4-2-1
1
Городов
40
Уциев
23
Нижич
13
Семенов
11
Исмаэл
77
Гащенков
0
Швец
19
Иванов
7
Бериша
59
Харин
11
Мбенг
20
Марков
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
20
Марков
7
Кварацхелия
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
7
Кварацхелия
11
Мбенг
21
Роши
21
Роши
11
Мбенг
77
Гащенков
77
Михаляк
77
Михаляк
77
Гащенков
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
59
Никита Макаров
ЦП
14
Илья Агапов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Николай Кипиани
ЛВ
1
Давид Волк
ВР
8
Максим Седов
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
59
Никита Макаров
ЦП
14
Илья Агапов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Николай Кипиани
ЛВ
1
Давид Волк
ВР
8
Максим Седов
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Рубин - Ахмат
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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