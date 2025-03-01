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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Рубин
Ахмат - Рубин: обзор матча 01 марта 2025
Ахмат
01.03.2025, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
41'
Н. Гандри (П)
63'
Н. Гандри
10'
Д. Шабанхаджай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Рубин
Желтая карточка
Д. Уткин
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
В. Ходжа
86'
Замена
О. Иванов
️️️️
У. Иву
82'
Замена
В. Вада
️️️️
Р. Ашурматов
82'
Замена
М. Чуни
️️️️
Д. Шабанхаджай
Замена
Р. Руис Диас
️️️️
Г. Мелкадзе
79'
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Талаль
78'
Желтая карточка
Л. Садулаев
75'
Замена
Д. Зорин
️️️️
М. Самородов
71'
ГОЛ! 2:1!
Н. Гандри
Пас отдал
Л. Садулаев
63'
49'
Желтая карточка
Р. Ашурматов
46'
Замена
В. Ходжа
️️️️
М. Апшацев
46'
Замена
Б. Йочич
️️️️
Н. Чумич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Гандри
41'
38'
Желтая карточка
Е. Тесленко
33'
Желтая карточка
И. Вуячич
24'
Желтая карточка
Н. Чумич
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шабанхаджай
Пас отдал
И. Рожков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
(К)
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
(К)
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
28
Даниил Зорин
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
96
Никита Васильев
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
11
Касра Тахери
ЦФ
4-4-2
88
Шелия
53
Тодорович
4
Ибишев
75
Гандри
95
Адамов
11
Исмаэл
7
Садулаев
47
Уткин
14
Талаль
77
Мелкадзе
20
Самородов
3-3-1-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
5
Ашурматов
71
Рожков
6
Иву
70
Кабутов
6
Апшацев
27
Чумич
19
Даку
99
Шабанхаджай
14
Талаль
18
Камилов
18
Камилов
14
Талаль
20
Самородов
28
Зорин
28
Зорин
20
Самородов
77
Мелкадзе
9
Руис Диас
9
Руис Диас
77
Мелкадзе
6
Апшацев
22
Ходжа
22
Ходжа
6
Апшацев
5
Ашурматов
23
Вада
23
Вада
5
Ашурматов
6
Иву
19
Иванов
19
Иванов
6
Иву
27
Чумич
8
Йочич
8
Йочич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
90
Чуни
90
Чуни
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Рубин
2
5
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
4
Нарушения
17
20
Офсайды
2
0
Количество передач
481
279
Сейвы
4
4
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Алексей Амелин
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Нагучев, Ахмадов)
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