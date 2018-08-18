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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Рубин
Ахмат - Рубин: обзор матча 18 августа 2018
Ахмат
18.08.2018, суббота, 21:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
90+4'
А. Мбенг
84'
Х. Байрамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Рубин
Желтая карточка
А. Мбенг
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
А. Мбенг
Пас отдал
Б. Бериша
90'
+4
84'
ГОЛ! 0:1!
Х. Байрамян
Пас отдал
С. Азмун
78'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Полоз
Замена
Б. Балай
️️️️
О. Роши
77'
74'
Желтая карточка
И. Цаллагов
Замена
Исмаэл
️️️️
О. Иванов
65'
46'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
Ф. Уремович
Замена
О. Роши
️️️️
М. Митришев
46'
5'
Желтая карточка
И. Коновалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
12
Раванелли
АП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
19
Хорен Байрамян
АП
4-1-2-2-1
1
Городов
5
Мусалов
13
Семенов
4
Анхель
40
Уциев
8
Думбия
19
Иванов
0
Швец
7
Бериша
95
Митришев
11
Мбенг
4-2-2-1-1
35
Джанаев
19
Устинов
15
Чико
22
Уремович
44
Навас
88
Камболов
15
Цаллагов
28
Могилевец
17
Коновалов
7
Полоз
20
Азмун
95
Митришев
21
Роши
21
Роши
95
Митришев
19
Иванов
11
Исмаэл
11
Исмаэл
19
Иванов
Роши
9
Балай
9
Балай
Роши
22
Уремович
28
Сорокин
28
Сорокин
22
Уремович
7
Полоз
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Полоз
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
81
Реза Шекари
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
81
Реза Шекари
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ахмат - Рубин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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