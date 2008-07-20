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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Рубин
Ахмат - Рубин: обзор матча 20 июля 2008
Ахмат
20.07.2008, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
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Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
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Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
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0 : 0
27.10.2026
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Ахмат
0 : 1
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Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
В. Бобык
И. Плахов (оба - Москва)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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