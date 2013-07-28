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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Рубин
Ахмат - Рубин: обзор матча 28 июля 2013
Ахмат
28.07.2013, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Рубин
82'
Желтая карточка
Я. М'Вила
Замена
Маурисио
️️️️
Кану
82'
78'
Замена
А. Прудников
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Аилтон
️️️️
М. Макушевски
74'
73'
Желтая карточка
К. Ансальди
Желтая карточка
И. Темников
70'
65'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Замена
М. Коморовски
️️️️
Ф. Кудряшов
46'
42'
Желтая карточка
В. Кулик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Факундо Пирис
ОП
19
Олег Иванов
(К)
ОП
17
Мацей Макушевски
ПВ
10
Кану
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
61
Гекдениз Карадениз
(К)
АП
55
Владислав Кулик
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
92
Джохар Садаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
30
Жонатан Лежар
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
3-4-1-2
1
Городов
31
Рыбус
5
Феррейра
40
Ояла
30
Кудряшов
22
Пирис
19
Иванов
11
Темников
17
Макушевски
10
Лебеденко
10
Кану
4-2-3-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
5
Маркано
44
Навас
14
Ансальди
6
М'Вила
10
Натхо
55
Кулик
61
Карадениз
6
Торбинский
23
Рондон
30
Кудряшов
24
Коморовски
24
Коморовски
30
Кудряшов
10
Кану
8
Маурисио
8
Маурисио
10
Кану
17
Макушевски
9
Аилтон
9
Аилтон
17
Макушевски
6
Торбинский
89
Прудников
89
Прудников
6
Торбинский
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
92
Джохар Садаев
ЦЗ
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
30
Жонатан Лежар
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
92
Джохар Садаев
ЦЗ
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
30
Жонатан Лежар
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ахмат - Рубин
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Вячеслав Семёнов (Гатчина)
Михаил Еровенко (Краснодар)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:40 (прямая)
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