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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ахмат
Рубин - Ахмат: обзор матча 26 апреля 2017
Рубин
26.04.2017, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
44'
А. Мбенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ахмат
Желтая карточка
С. Санчес
84'
83'
Желтая карточка
Родолфо
82'
Замена
О. Иванов
️️️️
И. Лебеденко
79'
Замена
Б. Балай
️️️️
А. Мбенг
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Р. Жемалетдинов
78'
Желтая карточка
Я. М'Вила
76'
Желтая карточка
К. Самбрано
76'
69'
Замена
Г. Торже
️️️️
М. Митришев
Замена
Р. Рочина
️️️️
М. Лестьенн
68'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Мбенг
Замена
Я. М'Вила
️️️️
А. Сонг
38'
Желтая карточка
М. Цакташ
30'
24'
Желтая карточка
З. Плиев
15'
Желтая карточка
Д. Кузяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
10
Мийо Цакташ
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-2-1-3
1
Рыжиков
3
Набиуллин
20
Санчес
3
Самбрано
23
Кузьмин
10
Цакташ
8
Сонг
10
Жемалетдинов
9
Жонатас
99
Канунников
17
Лестьенн
3-2-2-1-2
1
Городов
5
Мохаммади
2
Родолфо
4
Анхель
13
Семенов
3
Плиев
22
Пирис
14
Кузяев
95
Митришев
10
Лебеденко
11
Мбенг
8
Сонг
6
М'Вила
6
М'Вила
8
Сонг
10
Жемалетдинов
31
Ткачук
31
Ткачук
10
Жемалетдинов
17
Лестьенн
16
Рочина
16
Рочина
17
Лестьенн
10
Лебеденко
19
Иванов
19
Иванов
10
Лебеденко
95
Митришев
8
Торже
8
Торже
95
Митришев
11
Мбенг
9
Балай
9
Балай
11
Мбенг
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
7
Бернард Бериша
ЛВ
31
Ярослав Годзюр
ВР
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
21
Одисе Роши
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
7
Бернард Бериша
ЛВ
31
Ярослав Годзюр
ВР
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
21
Одисе Роши
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Рубин - Ахмат
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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