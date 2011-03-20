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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ахмат
Рубин - Ахмат: обзор матча 20 марта 2011
Рубин
20.03.2011, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
33'
Г. Карадениз
57'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ахмат
Замена
А. Медведев
️️️️
В. Дядюн
Замена
П. Немов
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
А. Павленко
Замена
С. Кисляк
️️️️
П. Быстров
Замена
Х. Ксавьер Зенге
️️️️
Благо
Желтая карточка
П. Польчак
ГОЛ! 2:0!
К. Нобоа
Пас отдал
К. Ансальди
Желтая карточка
А. Павленко
ГОЛ! 1:0!
Г. Карадениз
Пас отдал
В. Дядюн
Желтая карточка
М. Мгуни
Желтая карточка
П. Немов
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
0
Петр Быстров
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
40
Благо
ПП
28
Тиуи
ЛФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
9
Заур Садаев
РФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
76
Шаронов
23
Кузьмин
0
Быстров
61
Карадениз
7
Рязанцев
16
Нобоа
17
Дядюн
10
Лебеденко
4-1-2-3
31
Годзюр
40
Уциев
8
Омельянчук
24
Польчак
33
Ятченко
8
Маурисио
40
Благо
8
Павленко
9
Садаев
27
Мгуни
28
Тиуи
61
Карадениз
5
Немов
5
Немов
61
Карадениз
0
Быстров
15
Кисляк
15
Кисляк
0
Быстров
17
Дядюн
13
Медведев
13
Медведев
17
Дядюн
40
Благо
14
Зенге
14
Зенге
40
Благо
8
Павленко
25
Эссаме
25
Эссаме
8
Павленко
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
35
Сослан Джанаев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Рууд Гуллит
Статистика матча Рубин - Ахмат
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
В. Кулагин
В. Дроздов (оба - Москва)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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