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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ахмат
Рубин - Ахмат: обзор матча 16 августа 2009
Рубин
16.08.2009, воскресенье, 18:45
Россия. Премьер-лига, 18 тур
4 : 0
Завершен
Ахмат
14'
А. Бухаров
17'
А. Бухаров
19'
А. Домингес
89'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ахмат
ГОЛ! 4:0!
А. Бухаров
Пас отдал
А. Рязанцев
Желтая карточка
З. Хаймович
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Д. Панку
️️️️
С. Андрей Маргаритеску
Красная карточка
Г. Карадениз
Желтая карточка
Ш. Лахиялов
Замена
Р. Муравски
️️️️
А. Домингес
Замена
А. Рязанцев
️️️️
К. Нобоа
Желтая карточка
З. Садаев
Замена
З. Садаев
️️️️
Л. Гвазава
Желтая карточка
В. Калешин
Желтая карточка
С. Андрей Маргаритеску
Замена
Р. Забавник
️️️️
В. Илиев
ГОЛ! 3:0!
А. Домингес
Пас отдал
Г. Карадениз
19'
ГОЛ! 2:0!
А. Бухаров
Пас отдал
Г. Карадениз
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Бухаров
Пас отдал
К. Ансальди
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
44
Сесар Навас
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
4
Зевик Хаймович
ЛЗ
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦЗ
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
40
Благо
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЛП
14
Валентин Илиев
ЦП
0
Флорентин Петре
ЦП
20
Андрей Кобенко
ПП
6
Леван Гвазава
ЦФ
8
Сергей Омельянчук
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
15
Рафал Муравски
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
0
Тимур Джабраилов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Даниэл Панку
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
17
Калешин
76
Шаронов
14
Ансальди
44
Навас
40
Сибайя
61
Карадениз
37
Семак
16
Нобоа
11
Бухаров
10
Домингес
4-4-2
31
Дикань
40
Благо
0
Маргаритеску
0
Клебер
4
Хаймович
20
Кобенко
14
Илиев
0
Петре
13
Лахиялов
8
Омельянчук
6
Гвазава
10
Домингес
15
Муравски
15
Муравски
10
Домингес
16
Нобоа
7
Рязанцев
7
Рязанцев
16
Нобоа
61
Карадениз
32
Баляйкин
32
Баляйкин
61
Карадениз
14
Илиев
8
Забавник
8
Забавник
14
Илиев
6
Гвазава
9
Садаев
9
Садаев
6
Гвазава
0
Маргаритеску
11
Панку
11
Панку
0
Маргаритеску
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
0
Евгений Черемисин
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
0
Тимур Джабраилов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
0
Тимур Джабраилов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Статистика матча Рубин - Ахмат
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
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