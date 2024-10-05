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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ахмат
Рубин - Ахмат: обзор матча 05 октября 2024
Рубин
05.10.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
45'
И. Рожков
90+1'
М. Даку
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Ахмат
90'
+9
Пенальти не реализован!
Д. Тодорович
Замена
У. Рахмоналиев
️️️️
А. Зотов
90'
+9
Желтая карточка
Е. Тесленко
90'
+7
Желтая карточка
А. Зотов
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
М. Даку
Пас отдал
Д. Кабутов
90'
+1
89'
Желтая карточка
М. Луна Диале
Замена
О. Иванов
️️️️
Н. Чумич
85'
Замена
Р. Безруков
️️️️
И. Рожков
85'
83'
Замена
А. Швец
️️️️
Камило
Желтая карточка
М. Даку
79'
76'
Замена
Л. Ловат
️️️️
М. Самородов
Замена
В. Ходжа
️️️️
В. Вада
75'
57'
Замена
М. Луна Диале
️️️️
Д. Уткин
51'
Желтая карточка
Исмаэл
46'
Замена
А. Талаль
️️️️
С. Ковачев
ГОЛ! 1:0!
И. Рожков
Пас отдал
Д. Кабутов
45'
22'
Желтая карточка
С. Ковачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
27
Камило
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
3-3-2-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
2
Тесленко
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
71
Рожков
21
Зотов
23
Вада
27
Чумич
19
Даку
4-1-3-2
88
Шелия
53
Тодорович
75
Гандри
2
Жиров
95
Адамов
27
Камило
47
Уткин
11
Исмаэл
7
Садулаев
10
Ковачев
20
Самородов
21
Зотов
7
Рахмоналиев
7
Рахмоналиев
21
Зотов
23
Вада
22
Ходжа
22
Ходжа
23
Вада
71
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
71
Рожков
27
Чумич
19
Иванов
19
Иванов
27
Чумич
20
Самородов
36
Ловат
36
Ловат
20
Самородов
27
Камило
0
Швец
0
Швец
27
Камило
10
Ковачев
14
Талаль
14
Талаль
10
Ковачев
47
Уткин
11
Луна Диале
11
Луна Диале
47
Уткин
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Михаил Опарин
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Рубин - Ахмат
3
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
19
Офсайды
0
1
Количество передач
267
466
Сейвы
6
1
Точность передач %
59
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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