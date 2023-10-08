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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Рубин
Ахмат - Рубин: обзор матча 08 октября 2023
Ахмат
08.10.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
34'
Н. Чумич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Рубин
90'
+4
Замена
Р. Ашурматов
️️️️
Д. Кабутов
Желтая карточка
М. Богосавац
86'
86'
Желтая карточка
В. Вада
84'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Р. Безруков
78'
Замена
А. Зотов
️️️️
Н. Чумич
78'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Л. Ранджелович
Замена
Г. Агаларов
️️️️
Б. Бериша
75'
Замена
С. Ковачев
️️️️
В. Ильин
68'
Желтая карточка
М. Конате
58'
Замена
А. Швец
️️️️
А. Тимофеев
56'
Замена
Д. Жуниор
️️️️
И. Олейников
56'
51'
Желтая карточка
Н. Чумич
Замена
М. Богосавац
️️️️
Е. Харин
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Н. Чумич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
27
Камило
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
98
Владимир Ильин
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
3-2-3-2
1
Опарин
2
Челикович
13
Семенов
53
Тодорович
27
Камило
94
Тимофеев
7
Бериша
19
Олейников
59
Харин
13
Конате
98
Ильин
4-1-2-2-1
99
Дюпин
70
Кабутов
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
6
Иву
23
Безруков
23
Вада
27
Чумич
77
Ранджелович
19
Даку
59
Харин
8
Богосавац
8
Богосавац
59
Харин
94
Тимофеев
0
Швец
0
Швец
94
Тимофеев
19
Олейников
10
Жуниор
10
Жуниор
19
Олейников
7
Бериша
25
Агаларов
25
Агаларов
7
Бериша
98
Ильин
10
Ковачев
10
Ковачев
98
Ильин
70
Кабутов
5
Ашурматов
5
Ашурматов
70
Кабутов
27
Чумич
21
Зотов
21
Зотов
27
Чумич
23
Безруков
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
23
Безруков
77
Ранджелович
7
Фамейе
7
Фамейе
77
Ранджелович
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Рубин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Алексей Воронцов
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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