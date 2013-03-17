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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Рубин
Ахмат - Рубин: обзор матча 17 марта 2013
Ахмат
17.03.2013, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Рубин
Замена
М. Йиранек
️️️️
М. Рыбус
90'
+1
Вторая желтая
Р. Уциев
87'
Желтая карточка
Э. Ндоасель
82'
77'
Желтая карточка
И. Маркано
74'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
В. Дядюн
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Маурисио
69'
Замена
Э. Ндоасель
️️️️
Аилтон
64'
61'
Замена
О. Кузьмин
️️️️
А. Еременко
Желтая карточка
Р. Уциев
58'
Травма
Адилсон
35'
25'
Желтая карточка
В. Калешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Кану
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
АП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
12
Арби Межиев
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Годзюр
30
Кудряшов
24
Коморовски
5
Феррейра
31
Рыбус
21
Адилсон
8
Маурисио
40
Уциев
19
Иванов
10
Кану
9
Аилтон
4-2-2-1-1
1
Рыжиков
17
Калешин
44
Навас
5
Маркано
14
Ансальди
6
Орбаис
10
Натхо
61
Карадениз
20
Еременко
26
Еременко
17
Дядюн
31
Рыбус
25
Йиранек
25
Йиранек
31
Рыбус
8
Маурисио
10
Лебеденко
10
Лебеденко
8
Маурисио
9
Аилтон
80
Ндоасель
80
Ндоасель
9
Аилтон
20
Еременко
23
Кузьмин
23
Кузьмин
20
Еременко
17
Дядюн
23
Рондон
23
Рондон
17
Дядюн
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
12
Арби Межиев
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ахмат - Рубин
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Харламов Алексей (г. Тюмень)
Чельцов Дмитрий (г. Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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