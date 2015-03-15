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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ахмат
Рубин - Ахмат: обзор матча 15 марта 2015
Рубин
15.03.2015, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
14'
М. Канунников
43'
И. Портнягин
83'
М. Коморовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ахмат
Желтая карточка
М. Ливайя
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
А. Семенов
86'
Замена
И. Айссати
️️️️
И. Лебеденко
83'
ГОЛ! 2:1!
М. Коморовски
Пас отдал
М. Рыбус
79'
Замена
Родолфо
️️️️
Адилсон
Замена
М. Ливайя
️️️️
В. Дядюн
78'
75'
Красная карточка
Ф. Кудряшов
71'
Замена
Аилтон
️️️️
Кану
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Г. Котуньо
65'
61'
Желтая карточка
Кану
Желтая карточка
С. Навас
49'
ГОЛ! 2:0!
И. Портнягин
Пас отдал
О. Кузьмин
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Канунников
Пас отдал
Г. Котуньо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
17
Владимир Дядюн
ЛП
40
Благо
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
77
Али Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
4-2-2-2
1
Рыжиков
21
Котуньо
4
Кверквелия
44
Навас
23
Кузьмин
40
Благо
88
Камболов
17
Дядюн
21
Оздоев
99
Канунников
97
Портнягин
4-2-2-2
31
Годзюр
31
Рыбус
24
Коморовски
13
Семенов
30
Кудряшов
8
Маурисио
21
Адилсон
10
Кану
14
Кузяев
10
Лебеденко
18
Бокила
21
Котуньо
22
Эдуардо
22
Эдуардо
21
Котуньо
17
Дядюн
10
Ливайя
10
Ливайя
17
Дядюн
21
Адилсон
2
Родолфо
2
Родолфо
21
Адилсон
10
Лебеденко
14
Айссати
14
Айссати
10
Лебеденко
10
Кану
9
Аилтон
9
Аилтон
10
Кану
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
77
Али Кадыров
ЦФ
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Остались в запасе
77
Али Кадыров
ЦФ
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Рубин - Ахмат
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Рубин
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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