«Спартак» – «Зенит»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.95

15 августа 2025 18:01
Спартак - Зенит
16 авг. 2025, суббота 17:30 | Россия. Премьер-лига, 5 тур
1.95
Обе команды забьют
16 августа на «Лукойл Арене» в Москве состоится центральный матч 5 тура Российской Премьер-лиги – «Спартак» примет «Зенит». Оба клуба стартовали в сезоне не лучшим образом: москвичи находятся в нижней половине таблицы, а петербуржцы пока вне зоны лидеров. При этом оба коллектива демонстрируют нестабильность в обороне и опасны в атаке, что обещает зрелищную встречу.

«Спартак»

Последний матч: 12.08.2025, Кубок России – «Спартак» 1–1 «Динамо Махачкала» (пен. 3–4). В чемпионате красно-белые после четырeх туров набрали 4 очка и идут на 11-й позиции. Команда не выигрывает в трeх последних матчах Премьер-лиги и пропускает в каждом из них. В последних пяти встречах «Спартак» забил 6 и пропустил 9 голов (средние показатели 1.20 и 1.80 за игру). В августе сыграл вничью с «Акроном» (1:1) и уступил «Локомотиву» (2:4), а единственная победа пришлась на Кубок России против «Ростова» (2:0). Слабое место – нестабильная оборона, особенно при быстрых атаках соперника.

«Зенит»

Последний матч: 12.08.2025, Кубок России – «Зенит» 3–0 «Рубин». В Премьер-лиге петербуржцы после четырeх туров имеют 5 очков и занимают 8-е место. Команда не побеждает в трeх последних матчах чемпионата, пропуская в каждом из них. В пяти последних встречах «Зенит» забил 8 голов и пропустил 5 (в среднем 1.60 и 1.00 за игру). Летом команда сыграла вничью с ЦСКА (1:1), разошлась миром с «Рубином» (2:2) и уступила «Ахмату» (0:1). При этом «Зенит» забивает в 12 из 14 последних матчей, но и регулярно допускает ошибки в обороне.

Факты о командах:

«Спартак»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 6 забитых, 9 пропущенных (1.20 и 1.80 в среднем)
  • Забивает в 4 последних матчах

«Зенит»

  • Не побеждает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх: 8 забитых, 5 пропущенных (1.60 и 1.00 в среднем)
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей

Личные встречи
31% (22)
29% (21)
40% (29)
96
Забитых мячей
118
1.33
В среднем за матч
1.64
4:0
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
2 : 1
16.03.2025
Зенит
Зимний кубок РПЛ, Финал
Зенит
3 : 0
11.02.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
0 : 0
24.08.2024
Спартак
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Зенит
0 : 0
17.04.2024
Спартак
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Спартак
1 : 2
03.04.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
0 : 0
02.03.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
1 : 3
20.08.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
3 : 2
07.05.2023
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
0 : 0
27.11.2022
Спартак
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 0
29.09.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
1 : 2
04.09.2022
Зенит
Суперкубок России, Финал
Зенит
4 : 0
09.07.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
1 : 1
15.05.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
7 : 1
24.10.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3 : 1
16.12.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1 : 1
03.10.2020
Зенит
Россия. Кубок, 1/2 финала
Зенит
2 : 1
19.07.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
1 : 0
01.12.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
0 : 1
01.09.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
1 : 1
17.03.2019
Зенит
Кубок «Матч Премьер»,
Зенит
0 : 3
25.01.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
0 : 0
02.09.2018
Спартак
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
3 : 1
27.11.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
5 : 1
06.08.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
2 : 1
16.04.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
4 : 2
02.10.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
5 : 2
16.04.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
2 : 2
26.09.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
1 : 1
02.05.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
0 : 0
27.09.2014
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Спартак
4 : 2
10.11.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Зенит
4 : 2
28.09.2013
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
2 : 4
30.11.2012
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Зенит
5 : 0
11.08.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 43 тур
Зенит
2 : 3
06.05.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 37 тур
Спартак
1 : 2
31.03.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
2 : 2
02.10.2011
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 0
29.05.2011
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Спартак
1 : 0
27.10.2010
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Зенит
1 : 1
21.03.2010
Спартак
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
2 : 1
29.11.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
1 : 1
15.03.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
1 : 3
22.11.2008
Зенит
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
0 : 0
16.03.2008
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
3 : 1
21.07.2007
Зенит
Россия. Кубок, 1/4 финала
Спартак
1 : 1
18.04.2007
Зенит
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
1 : 2
04.04.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
1 : 3
31.03.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
1 : 0
14.10.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 4
30.04.2006
Спартак
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
1 : 1
16.10.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
1 : 1
11.06.2005
Спартак
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2 : 0
21.08.2004
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
0 : 3
01.05.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
2 : 1
19.09.2003
Спартак
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
1 : 1
23.04.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
0 : 1
30.07.2002
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
4 : 3
10.07.2002
Зенит
Чемпионат России, 29 тур
Спартак
3 : 1
27.10.2001
Зенит
Чемпионат России, 15 тур
Зенит
2 : 1
30.06.2001
Спартак
Чемпионат России, 28 тур
Зенит
1 : 2
29.10.2000
Спартак
Чемпионат России, 14 тур
Спартак
1 : 2
23.06.2000
Зенит
Чемпионат России, 18 тур
Спартак
4 : 1
28.07.1999
Зенит
Чемпионат России, 4 тур
Зенит
1 : 2
25.04.1999
Спартак
Чемпионат России, 16 тур
Спартак
0 : 0
15.07.1998
Зенит
Чемпионат России, 1 тур
Зенит
2 : 1
28.03.1998
Спартак
Чемпионат России, 25 тур
Спартак
2 : 0
30.08.1997
Зенит
Чемпионат России, 8 тур
Зенит
0 : 0
03.05.1997
Спартак
Чемпионат России, 34 тур
Зенит
1 : 2
03.11.1996
Спартак
Чемпионат России, 17 тур
Спартак
0 : 2
16.07.1996
Зенит
Чемпионат России. Первый этап, 17 тур
Спартак
4 : 0
29.07.1992
Зенит
Чемпионат России. Первый этап, 9 тур
Зенит
2 : 0
14.05.1992
Спартак
Прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»

Обе команды подходят к матчу с проблемами в защите и без ярко выраженного преимущества в форме. «Спартак» играет дома и имеет хорошую поддержку трибун, но оборонительные ошибки могут стать решающим фактором против атакующей линии «Зенита». Петербуржцы лучше сбалансированы и чаще создают моменты, что повышает их шансы на успех. При текущей статистике и уязвимости обеих оборон оптимальной выглядит ставка на результативную игру с голами с обеих сторон, а также на победу гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Победа «Зенита» – коэффициент 1.95

1.95
Обе команды забьют
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
