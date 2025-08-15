16 августа на «Лукойл Арене» в Москве состоится центральный матч 5 тура Российской Премьер-лиги – «Спартак» примет «Зенит». Оба клуба стартовали в сезоне не лучшим образом: москвичи находятся в нижней половине таблицы, а петербуржцы пока вне зоны лидеров. При этом оба коллектива демонстрируют нестабильность в обороне и опасны в атаке, что обещает зрелищную встречу.

«Спартак»

Последний матч: 12.08.2025, Кубок России – «Спартак» 1–1 «Динамо Махачкала» (пен. 3–4). В чемпионате красно-белые после четырeх туров набрали 4 очка и идут на 11-й позиции. Команда не выигрывает в трeх последних матчах Премьер-лиги и пропускает в каждом из них. В последних пяти встречах «Спартак» забил 6 и пропустил 9 голов (средние показатели 1.20 и 1.80 за игру). В августе сыграл вничью с «Акроном» (1:1) и уступил «Локомотиву» (2:4), а единственная победа пришлась на Кубок России против «Ростова» (2:0). Слабое место – нестабильная оборона, особенно при быстрых атаках соперника.

«Зенит»

Последний матч: 12.08.2025, Кубок России – «Зенит» 3–0 «Рубин». В Премьер-лиге петербуржцы после четырeх туров имеют 5 очков и занимают 8-е место. Команда не побеждает в трeх последних матчах чемпионата, пропуская в каждом из них. В пяти последних встречах «Зенит» забил 8 голов и пропустил 5 (в среднем 1.60 и 1.00 за игру). Летом команда сыграла вничью с ЦСКА (1:1), разошлась миром с «Рубином» (2:2) и уступила «Ахмату» (0:1). При этом «Зенит» забивает в 12 из 14 последних матчей, но и регулярно допускает ошибки в обороне.

Факты о командах:

«Спартак»

Не выигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 играх: 6 забитых, 9 пропущенных (1.20 и 1.80 в среднем)

Забивает в 4 последних матчах

«Зенит»

Не побеждает в 3 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 4 последних матчах

В последних 5 играх: 8 забитых, 5 пропущенных (1.60 и 1.00 в среднем)

Забивает в 12 из 14 последних матчей

Прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»

Обе команды подходят к матчу с проблемами в защите и без ярко выраженного преимущества в форме. «Спартак» играет дома и имеет хорошую поддержку трибун, но оборонительные ошибки могут стать решающим фактором против атакующей линии «Зенита». Петербуржцы лучше сбалансированы и чаще создают моменты, что повышает их шансы на успех. При текущей статистике и уязвимости обеих оборон оптимальной выглядит ставка на результативную игру с голами с обеих сторон, а также на победу гостей.

Рекомендованные ставки: