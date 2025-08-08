Введите ваш ник на сайте
«Локомотив» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 2.10

08 августа 2025 10:39
Локомотив - Спартак
09 авг. 2025, суббота 18:00 | Россия. Премьер-лига, 4 тур
2.10
Победа «Локомотива»
9 августа на «РЖД Арене» в Москве состоится центральный матч 4-го тура РПЛ, где лидер чемпионата «Локомотив» примет «Спартак». Железнодорожники стартовали в сезоне с трeх побед подряд, тогда как красно-белые пока нестабильны, но сохраняют атакующую активность. Оба клуба традиционно проводят яркие и принципиальные дерби, и предстоящая встреча не станет исключением.

«Локомотив»

Команда Игоря Осинькина набрала идеальный ход: 9 очков в трeх турах и лидерство в таблице. Победы над «Сочи» (3:0), «Краснодаром» (2:1) и «Пари НН» (3:2) подчеркнули атакующую мощь – 8 забитых голов, лучший показатель в лиге. Лидером стал Алексей Батраков, оформивший 4 мяча в 4 матчах. «Локомотив» забивает в 9 матчах РПЛ подряд, а дома играет особенно уверенно. Оборона допускает отдельные ошибки – 5 пропущенных за 5 игр, однако компенсирует это высоким прессингом и эффективной реализацией моментов.

«Спартак»

Красно-белые начали чемпионат с 4 очками за три тура. Победа над «Динамо Махачкала» (1:0), ничья с «Акроном» (1:1) и поражение от «Балтики» (0:3) отражают нестабильность команды. При этом «Спартак» стабильно создаeт моменты: 8 забитых мячей в последних 5 играх, лидер атаки – Пабло Солари с 2 голами. Оборона допускает просчeты, но в среднем пропускает не более одного мяча за игру. Команда способна на рывок в таких принципиальных матчах, но для успеха важно избежать ранних пропущенных голов.

Факты о командах

«Локомотив»

  • Победы в 3 турах РПЛ подряд
  • Лучшая разница мячей в лиге: +5
  • 8 голов за 3 тура – лучший показатель
  • В среднем: 1.80 забито и 1.00 пропущено за 5 матчей

«Спартак»

  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • 8 голов за 5 игр
  • Пропускает в среднем 1.00 за матч
  • Лидер по голам – Пабло Солари (2)

Личные встречи
32% (24)
24% (18)
45% (34)
90
Забитых мячей
121
1.18
В среднем за матч
1.59
5:2
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Локомотив
4 : 2
09.08.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
5 : 2
23.11.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
3 : 1
28.09.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
3 : 2
28.04.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
1 : 1
05.11.2023
Спартак
Россия. Кубок, 1/4 финала
Спартак
4 : 2
27.02.2023
Локомотив
Россия. Кубок, 1/4 финала
Локомотив
0 : 1
22.02.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
1 : 2
12.11.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1 : 0
18.09.2022
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Локомотив
1 : 0
02.04.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
1 : 1
07.11.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
2 : 0
11.04.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
2 : 1
23.08.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
1 : 1
08.07.2020
Локомотив
Кубок «Париматч» Премьер, 2 тур
Спартак
1 : 1
05.02.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 3
27.10.2019
Спартак
Кубок «Матч Премьер»,
Спартак
4 : 0
29.01.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2 : 1
02.12.2018
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
0 : 0
04.08.2018
Спартак
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
0 : 0
04.03.2018
Спартак
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
3 : 4
19.08.2017
Локомотив
Суперкубок России,
Спартак
2 : 1
14.07.2017
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
1 : 1
18.03.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
1 : 0
11.09.2016
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
0 : 2
30.04.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
1 : 2
18.10.2015
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1 : 0
30.11.2014
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
1 : 1
26.10.2014
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Локомотив
0 : 0
30.03.2014
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Спартак
1 : 3
03.11.2013
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Спартак
0 : 0
16.03.2013
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Локомотив
2 : 1
02.09.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 44 тур
Локомотив
0 : 2
13.05.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 31 тур
Спартак
2 : 0
20.11.2011
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3 : 0
29.10.2011
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 2
18.06.2011
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Локомотив
2 : 3
15.08.2010
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Спартак
2 : 1
28.03.2010
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Спартак
3 : 0
18.10.2009
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
2 : 1
30.05.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Спартак
0 : 1
09.11.2008
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
2 : 2
19.07.2008
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
4 : 3
23.09.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1 : 2
19.05.2007
Локомотив
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак
1 : 2
09.05.2007
Локомотив
Россия. Кубок, 1/2 финала
Локомотив
3 : 0
02.05.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Локомотив
0 : 0
17.09.2006
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
2 : 1
09.04.2006
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1 : 1
19.11.2005
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1 : 2
09.07.2005
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1 : 3
14.08.2004
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 0
07.08.2004
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
2 : 5
02.08.2003
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
2 : 1
11.06.2003
Спартак
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Локомотив
1 : 1
12.09.2002
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
1 : 2
22.03.2002
Локомотив
Чемпионат России, 28 тур
Локомотив
2 : 1
08.11.2001
Спартак
Чемпионат России, 14 тур
Спартак
1 : 0
25.06.2001
Локомотив
Чемпионат России, 17 тур
Локомотив
3 : 2
16.07.2000
Спартак
Чемпионат России, 3 тур
Спартак
0 : 0
08.04.2000
Локомотив
Чемпионат России, 27 тур
Спартак
3 : 0
16.10.1999
Локомотив
Чемпионат России, 13 тур
Локомотив
0 : 3
27.06.1999
Спартак
Чемпионат России, 17 тур
Локомотив
0 : 2
22.07.1998
Спартак
Чемпионат России, 2 тур
Спартак
2 : 0
05.04.1998
Локомотив
Чемпионат России, 29 тур
Спартак
4 : 2
27.09.1997
Локомотив
Чемпионат России, 12 тур
Локомотив
1 : 3
31.05.1997
Спартак
Чемпионат России, 22 тур
Спартак
3 : 2
10.08.1996
Локомотив
Чемпионат России, 3 тур
Локомотив
0 : 2
15.03.1996
Спартак
Чемпионат России, 19 тур
Локомотив
1 : 0
05.08.1995
Спартак
Чемпионат России, 10 тур
Спартак
1 : 2
10.06.1995
Локомотив
Чемпионат России, 30 тур
Локомотив
1 : 1
06.11.1994
Спартак
Чемпионат России, 2 тур
Спартак
3 : 1
20.03.1994
Локомотив
Чемпионат России, 34 тур
Локомотив
0 : 0
30.10.1993
Спартак
Чемпионат России, 18 тур
Спартак
3 : 0
02.07.1993
Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап, 6 тур
Спартак
4 : 1
17.10.1992
Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап, 1 тур
Локомотив
0 : 1
29.08.1992
Спартак
Показать все

Прогноз на матч

С учeтом формы «Локомотива» и его лидерства в атакующей статистике, хозяева выглядят фаворитом. Однако «Спартак» опасен в быстрых переходах и традиционно мотивирован в дерби. Ожидается результативная игра, в которой обе команды смогут забить, но фактор домашнего поля и текущая форма атаки железнодорожников склоняют прогноз в их пользу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Локомотива» – коэффициент 2.10
  • Обе забьют – коэффициент 1.75

2.10
Победа «Локомотива»
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
