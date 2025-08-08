9 августа на «РЖД Арене» в Москве состоится центральный матч 4-го тура РПЛ, где лидер чемпионата «Локомотив» примет «Спартак». Железнодорожники стартовали в сезоне с трeх побед подряд, тогда как красно-белые пока нестабильны, но сохраняют атакующую активность. Оба клуба традиционно проводят яркие и принципиальные дерби, и предстоящая встреча не станет исключением.

«Локомотив»

Команда Игоря Осинькина набрала идеальный ход: 9 очков в трeх турах и лидерство в таблице. Победы над «Сочи» (3:0), «Краснодаром» (2:1) и «Пари НН» (3:2) подчеркнули атакующую мощь – 8 забитых голов, лучший показатель в лиге. Лидером стал Алексей Батраков, оформивший 4 мяча в 4 матчах. «Локомотив» забивает в 9 матчах РПЛ подряд, а дома играет особенно уверенно. Оборона допускает отдельные ошибки – 5 пропущенных за 5 игр, однако компенсирует это высоким прессингом и эффективной реализацией моментов.

«Спартак»

Красно-белые начали чемпионат с 4 очками за три тура. Победа над «Динамо Махачкала» (1:0), ничья с «Акроном» (1:1) и поражение от «Балтики» (0:3) отражают нестабильность команды. При этом «Спартак» стабильно создаeт моменты: 8 забитых мячей в последних 5 играх, лидер атаки – Пабло Солари с 2 голами. Оборона допускает просчeты, но в среднем пропускает не более одного мяча за игру. Команда способна на рывок в таких принципиальных матчах, но для успеха важно избежать ранних пропущенных голов.

Факты о командах

«Локомотив»

Победы в 3 турах РПЛ подряд

Лучшая разница мячей в лиге: +5

8 голов за 3 тура – лучший показатель

В среднем: 1.80 забито и 1.00 пропущено за 5 матчей

«Спартак»

Забивает в 10 из 12 последних матчей

8 голов за 5 игр

Пропускает в среднем 1.00 за матч

Лидер по голам – Пабло Солари (2)

Прогноз на матч

С учeтом формы «Локомотива» и его лидерства в атакующей статистике, хозяева выглядят фаворитом. Однако «Спартак» опасен в быстрых переходах и традиционно мотивирован в дерби. Ожидается результативная игра, в которой обе команды смогут забить, но фактор домашнего поля и текущая форма атаки железнодорожников склоняют прогноз в их пользу.

