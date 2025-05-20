Финал Лиги Европы в Бильбао обещает стать зрелищным – два английских клуба с ярко выраженными атакующими амбициями разыграют трофей на «Сан-Мамесе». Несмотря на колебания в АПЛ, и «Тоттенхэм», и «Манчестер Юнайтед» уверенно дошли до финала, продемонстрировав атакующий стиль и хорошую реализацию. Учитывая обилие забитых и пропущенных мячей обеими командами в последних матчах, можно ожидать результативную игру с обоюдными шансами на успех.

«Тоттенхэм»

Команда провела неровный отрезок в АПЛ, проиграв три из четырeх последних матчей. Однако в Лиге Европы «шпоры» выглядели значительно увереннее – три победы подряд, включая уверенную победу над «Буде-Глимтом» (суммарно 5:1). Тоттенхэм стабильно забивает в еврокубках, но при этом не отличается надeжностью в обороне: 6 голов забито и столько же пропущено за 5 последних матчей.

В атаке команда полагается на скоростных крайков и прессинг. Несмотря на спад в АПЛ, в еврокубках Тоттенхэм демонстрирует более организованную структуру, что позволяет рассчитывать на конкурентный финал. Но важно учитывать: команда пропускает в 6 из 8 последних игр.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» добрались до финала с разгромной победой над «Атлетиком» (4:1) и выглядят куда увереннее в Лиге Европы, чем в Премьер-лиге, где клуб проиграл три последних матча подряд. В еврокубках МЮ стабильно результативен – 10 голов за 5 последних матчей, а серия из 8 игр подряд с забитыми мячами подчeркивает атакующий потенциал.

Тем не менее, в защите команда нестабильна. 8 пропущенных мячей в пяти матчах – показатель уязвимости, особенно против организованных контратак. Несмотря на это, Юнайтед способен забить любой обороне, что делает их фаворитом по качеству атаки.

Факты о командах:

«Тоттенхэм»

Победы в 3 последних матчах Лиги Европы

В среднем за 5 матчей: 1.2 забитого и 1.2 пропущенного

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 5 матчах Лиги Европы подряд

«Манчестер Юнайтед»

Победы в 3 последних матчах Лиги Европы

В среднем: 2.0 гола забито, 1.6 – пропущено

Пропускает в 4 матчах подряд

Забивает в 8 матчах Лиги Европы подряд

Личные встречи 26% (11) 24% (10) 50% (21) 52 Забитых мячей 65 1.24 В среднем за матч 1.55 6:1 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 25 тур Тоттенхэм 1 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок лиги, 1/4 финала Тоттенхэм 4 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 6 тур Манчестер Юнайтед 0 : 3 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 21 тур Манчестер Юнайтед 2 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 2 тур Тоттенхэм 2 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 33 тур Тоттенхэм 2 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 12 тур Манчестер Юнайтед 2 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 29 тур Манчестер Юнайтед 3 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 10 тур Тоттенхэм 0 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 31 тур Тоттенхэм 1 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 4 тур Манчестер Юнайтед 1 : 6 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 30 тур Тоттенхэм 1 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 15 тур Манчестер Юнайтед 2 : 1 Тоттенхэм Международный кубок чемпионов, Тоттенхэм 1 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 22 тур Тоттенхэм 0 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 3 тур Манчестер Юнайтед 0 : 3 Тоттенхэм Англия. Кубок, 1/2 финала Манчестер Юнайтед 2 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 25 тур Тоттенхэм 2 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 10 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 37 тур Тоттенхэм 2 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 15 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 33 тур Тоттенхэм 3 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 1 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 29 тур Манчестер Юнайтед 3 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 19 тур Тоттенхэм 0 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 20 тур Манчестер Юнайтед 1 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 13 тур Тоттенхэм 2 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 23 тур Тоттенхэм 1 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 6 тур Манчестер Юнайтед 2 : 3 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 27 тур Тоттенхэм 1 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 2 тур Манчестер Юнайтед 3 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 23 тур Тоттенхэм 0 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 10 тур Манчестер Юнайтед 2 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 36 тур Манчестер Юнайтед 3 : 1 Тоттенхэм Кубок Английской лиги, 1/4 финала Манчестер Юнайтед 2 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 5 тур Тоттенхэм 1 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 34 тур Манчестер Юнайтед 5 : 2 Тоттенхэм Кубок Английской лиги, Манчестер Юнайтед 0 : 0 Тоттенхэм Англия. Кубок, 1/16 финала Манчестер Юнайтед 2 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 17 тур Тоттенхэм 0 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 25 тур Тоттенхэм 1 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 4 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Тоттенхэм

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»

Финал обещает быть открытым. Обе команды атакуют агрессивно, но не всегда надeжны в обороне. Манчестер Юнайтед выглядит предпочтительнее по качеству атакующей игры, но Тоттенхэм умеет использовать ошибки и играет лучше в еврокубковом формате. Учитывая нестабильность обеих защит и результативность в турнире, матч с голами с обеих сторон и ничейным результатом в основное время – вполне вероятный сценарий.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: