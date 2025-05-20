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Прогноз на точный счет матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: финал Лиги Европы, 21 мая 2025

20 мая 2025 9:20
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
21 мая 2025, среда 22:00 | Лига Европы, Финал
Перейти в онлайн матча
7.50
Точный счёт 2:2
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Финал Лиги Европы в Бильбао обещает стать зрелищным – два английских клуба с ярко выраженными атакующими амбициями разыграют трофей на «Сан-Мамесе». Несмотря на колебания в АПЛ, и «Тоттенхэм», и «Манчестер Юнайтед» уверенно дошли до финала, продемонстрировав атакующий стиль и хорошую реализацию. Учитывая обилие забитых и пропущенных мячей обеими командами в последних матчах, можно ожидать результативную игру с обоюдными шансами на успех.

«Тоттенхэм»

Команда провела неровный отрезок в АПЛ, проиграв три из четырeх последних матчей. Однако в Лиге Европы «шпоры» выглядели значительно увереннее – три победы подряд, включая уверенную победу над «Буде-Глимтом» (суммарно 5:1). Тоттенхэм стабильно забивает в еврокубках, но при этом не отличается надeжностью в обороне: 6 голов забито и столько же пропущено за 5 последних матчей.

В атаке команда полагается на скоростных крайков и прессинг. Несмотря на спад в АПЛ, в еврокубках Тоттенхэм демонстрирует более организованную структуру, что позволяет рассчитывать на конкурентный финал. Но важно учитывать: команда пропускает в 6 из 8 последних игр.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» добрались до финала с разгромной победой над «Атлетиком» (4:1) и выглядят куда увереннее в Лиге Европы, чем в Премьер-лиге, где клуб проиграл три последних матча подряд. В еврокубках МЮ стабильно результативен – 10 голов за 5 последних матчей, а серия из 8 игр подряд с забитыми мячами подчeркивает атакующий потенциал.

Тем не менее, в защите команда нестабильна. 8 пропущенных мячей в пяти матчах – показатель уязвимости, особенно против организованных контратак. Несмотря на это, Юнайтед способен забить любой обороне, что делает их фаворитом по качеству атаки.

Факты о командах:

«Тоттенхэм»

  • Победы в 3 последних матчах Лиги Европы

  • В среднем за 5 матчей: 1.2 забитого и 1.2 пропущенного

  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

  • Забивает в 5 матчах Лиги Европы подряд

«Манчестер Юнайтед»

  • Победы в 3 последних матчах Лиги Европы
  • В среднем: 2.0 гола забито, 1.6 – пропущено
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Забивает в 8 матчах Лиги Европы подряд

Личные встречи
26% (11)
24% (10)
50% (21)
52
Забитых мячей
65
1.24
В среднем за матч
1.55
6:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Тоттенхэм
1 : 0
16.02.2025
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Тоттенхэм
4 : 3
19.12.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
29.09.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 2
14.01.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Тоттенхэм
2 : 0
19.08.2023
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
2 : 2
27.04.2023
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
19.10.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
12.03.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Тоттенхэм
0 : 3
30.10.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
1 : 3
11.04.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 6
04.10.2020
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Тоттенхэм
1 : 1
19.06.2020
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
04.12.2019
Тоттенхэм
Международный кубок чемпионов,
Тоттенхэм
1 : 2
25.07.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0 : 1
13.01.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
27.08.2018
Тоттенхэм
Англия. Кубок, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 1
21.04.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.01.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
28.10.2017
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
2 : 1
14.05.2017
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
11.12.2016
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
3 : 0
10.04.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
08.08.2015
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
15.03.2015
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Тоттенхэм
0 : 0
28.12.2014
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 2
01.01.2014
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Тоттенхэм
2 : 2
01.12.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Тоттенхэм
1 : 1
20.01.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 3
29.09.2012
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Тоттенхэм
1 : 3
04.03.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
22.08.2011
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Тоттенхэм
0 : 0
16.01.2011
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
30.10.2010
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
24.04.2010
Тоттенхэм
Кубок Английской лиги, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 0
01.12.2009
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
1 : 3
12.09.2009
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
5 : 2
25.04.2009
Тоттенхэм
Кубок Английской лиги,
Манчестер Юнайтед
0 : 0
01.03.2009
Тоттенхэм
Англия. Кубок, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 1
24.01.2009
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
0 : 0
13.12.2008
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Тоттенхэм
1 : 1
02.02.2008
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
26.08.2007
Тоттенхэм
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Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»

Финал обещает быть открытым. Обе команды атакуют агрессивно, но не всегда надeжны в обороне. Манчестер Юнайтед выглядит предпочтительнее по качеству атакующей игры, но Тоттенхэм умеет использовать ошибки и играет лучше в еврокубковом формате. Учитывая нестабильность обеих защит и результативность в турнире, матч с голами с обеих сторон и ничейным результатом в основное время – вполне вероятный сценарий.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.62
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.78
  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 7.50
  • Ничья в основное время – коэффициент 3.40

7.50
Точный счёт 2:2
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Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
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