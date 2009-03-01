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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 01 марта 2009
Манчестер Юнайтед
01.03.2009, воскресенье, 18:00
Кубок Английской лиги
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
ГОЛ!
Андерсон
4:1
Пенальти не реализован!
Д. Бентли
ГОЛ!
К. Роналду
3:1
ГОЛ!
В. Чорлука
2:1
ГОЛ!
К. Тевес
2:0
Пенальти не реализован!
Д. О'Хара
ГОЛ!
Р. Гиггз
1:0
Желтая карточка
П. Скоулз
109'
102'
Замена
Д. Бентли
️️️️
А. Леннон
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Д. Дженас
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Д. Гибсон
Замена
Н. Видич
️️️️
Д. О'Ши
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
Д. О'Хара
️️️️
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Д. О'Ши
Замена
Андерсон
️️️️
Д. Уэлбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Ледли Кинг
(К)
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
0
Родриго Поссебон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
Тоттенхэм
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
49
Адель Таарабт
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
4-2-1-3
12
Фостер
27
Эвра
5
Фердинанд
35
Эванс
16
О'Ши
24
Гибсон
22
Скоулз
17
Нани
7
Роналду
32
Тевес
18
Уэлбек
4-4-2
1
Гомес
14
Чорлука
20
Доусон
26
Кинг
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
16
Дженас
10
Модрич
16
Зокора
10
Бент
10
Павлюченко
16
О'Ши
15
Видич
15
Видич
16
О'Ши
24
Гибсон
11
Гиггз
11
Гиггз
24
Гибсон
18
Уэлбек
28
Андерсон
28
Андерсон
18
Уэлбек
10
Павлюченко
23
О'Хара
23
О'Хара
10
Павлюченко
12
Леннон
21
Бентли
21
Бентли
12
Леннон
16
Дженас
18
Бэйл
18
Бэйл
16
Дженас
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
0
Родриго Поссебон
ЦП
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
2
Крис Гантер
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
0
Родриго Поссебон
ЦП
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
Остались в запасе
2
Крис Гантер
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"7ТВ" 18:00 (прямая)
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