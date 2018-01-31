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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 31 января 2018
Тоттенхэм
31.01.2018, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
1'
К. Эриксен
28'
Ф. Джонс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Д. Алли
85'
73'
Желтая карточка
Э. Янг
38'
Желтая карточка
Ф. Джонс
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ф. Джонс
28'
Желтая карточка
М. Дембеле
13'
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
3-2-1-3-1
1
Льорис
6
Санчес
14
Вертонген
15
Дайер
4
Дэвис
2
Триппьер
8
Дембеле
7
Сон
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
3-3-1-3
43
Де Хеа
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Янг
8
Погба
18
Матич
25
Валенсия
77
Лингард
9
Лукаку
9
Марсьяль
4
Санчес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
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