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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 30 октября 2010
Манчестер Юнайтед
30.10.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
31'
Н. Видич
84'
Нани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Замена
Г. Обертан
️️️️
Чичарито
ГОЛ! 2:0!
Нани
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
У. Паласиос
️️️️
Д. Дженас
Замена
П. Скоулз
️️️️
Д. Бербатов
Замена
У. Браун
️️️️
Рафаэл
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Р. Кин
ГОЛ! 1:0!
Н. Видич
Пас отдал
Нани
Желтая карточка
Ю. Кабуль
17'
Желтая карточка
В. Галлас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
30
Сандро
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
5
Фердинанд
2
Рафаэл
33
Пак Джи Сун
24
Флетчер
16
Кэррик
17
Нани
10
Бербатов
14
Чичарито
4-4-1-1
1
Гомес
21
Хаттон
36
Галлас
4
Кабуль
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
16
Дженас
10
Модрич
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
7
Кин
2
Рафаэл
30
Браун
30
Браун
2
Рафаэл
10
Бербатов
22
Скоулз
22
Скоулз
10
Бербатов
14
Чичарито
32
Обертан
32
Обертан
14
Чичарито
16
Дженас
8
Паласиос
8
Паласиос
16
Дженас
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
15
Крауч
8
ван дер Ваарт
7
Кин
10
Павлюченко
10
Павлюченко
7
Кин
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
12
Бебе
ЛВ
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:25 (прямая)
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