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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 13 декабря 2008
Тоттенхэм
13.12.2008, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Замена
Р. Гиггз
️️️️
К. Тевес
Замена
П. Скоулз
️️️️
Д. Флетчер
Замена
Д. О'Хара
️️️️
Д. Дженас
Желтая карточка
Рафаэл
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Замена
Д. Бент
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
️️️️
Т. Хаддлстоун
11'
Травма
Д. Вудгейт
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
12
Аарон Леннон
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Тоттенхэм
1
Сесар Санчес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Даррен Бент
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
4-5-1
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
39
Вудгейт
20
Доусон
14
Чорлука
12
Леннон
16
Зокора
16
Дженас
10
Модрич
21
Бентли
10
Павлюченко
4-3-3
1
ван дер Сар
2
Рафаэл
5
Фердинанд
15
Видич
16
О'Ши
33
Пак Джи Сун
24
Флетчер
16
Кэррик
10
Бербатов
32
Тевес
7
Роналду
16
Дженас
23
О'Хара
23
О'Хара
16
Дженас
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
10
Павлюченко
10
Бент
10
Бент
10
Павлюченко
24
Флетчер
22
Скоулз
22
Скоулз
24
Флетчер
32
Тевес
11
Гиггз
11
Гиггз
32
Тевес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
1
Сесар Санчес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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