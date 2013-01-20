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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 января 2013
Тоттенхэм
20.01.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
90+2'
К. Демпси
27'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 1:1!
К. Демпси
Пас отдал
А. Леннон
90'
+2
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
С. Паркер
80'
79'
Желтая карточка
У. Руни
76'
Желтая карточка
Рафаэл
74'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Т. Клеверли
Замена
Б. Ассу-Экотто
️️️️
К. Ноутон
66'
63'
Замена
У. Руни
️️️️
С. Кагава
44'
Желтая карточка
П. Эвра
Желтая карточка
М. Доусон
30'
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Клеверли
22'
Желтая карточка
М. Кэррик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Мусса Дембеле
ОП
8
Скотт Паркер
ОП
2
Клинт Демпси
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЛП
4
Фил Джонс
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
2
Уокер
29
Колкер
20
Доусон
26
Ноутон
8
Дембеле
8
Паркер
18
Бэйл
2
Демпси
12
Леннон
9
Дефо
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
2
Рафаэл
5
Фердинанд
15
Видич
27
Эвра
4
Джонс
8
Клеверли
16
Кэррик
10
Кагава
18
Уэлбек
32
ван Перси
26
Ноутон
32
Ассу-Экотто
32
Ассу-Экотто
26
Ноутон
8
Паркер
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
8
Паркер
8
Клеверли
25
Валенсия
25
Валенсия
8
Клеверли
10
Кагава
32
Руни
32
Руни
10
Кагава
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
24
Брэд Фридель
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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