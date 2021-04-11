Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 11 апреля 2021
Тоттенхэм
11.04.2021, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
40'
Х. Сон
57'
Фред
79'
Э. Кавани
90+6'
М. Гринвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
М. Гринвуд
Желтая карточка
М. Сиссоко
90'
+2
90'
Замена
Н. Матич
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Л. Моура
82'
79'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Б. Фернандеш
Замена
Э. Ламела
️️️️
Т. Н'Домбеле
78'
72'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
М. Рэшфорд
70'
Желтая карточка
Г. Магуайр
68'
Желтая карточка
Л. Шоу
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Ло Чельсо
61'
57'
ГОЛ! 1:1!
Фред
48'
Желтая карточка
Фред
41'
Желтая карточка
Э. Кавани
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Л. Моура
40'
18'
Желтая карточка
С. Мактоминей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Регилон
6
Родон
15
Дайер
92
Орье
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
7
Сон
20
Ло Чельсо
7
Моура
9
Кейн
4-3-2-1
1
Хендерсон
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
8
Мактоминей
7
Фред
8
Погба
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
10
Кавани
20
Ло Чельсо
17
Сиссоко
17
Сиссоко
20
Ло Чельсо
7
Моура
18
Бэйл
18
Бэйл
7
Моура
22
Н'Домбеле
9
Ламела
9
Ламела
22
Н'Домбеле
8
Фернандеш
18
Матич
18
Матич
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
11
Гринвуд
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Почеттино закрутил гайки в «Манчестер Юнайтед» после 0:4 от «Ливерпуля»
01:00
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
22 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Почеттино закрутил гайки в «Манчестер Юнайтед» после 0:4 от «Ливерпуля»
01:00
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
22 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+