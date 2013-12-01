Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 декабря 2013
Тоттенхэм
01.12.2013, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
18'
К. Уокер
54'
Сандро
32'
У. Руни
57'
У. Руни (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
89'
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Н. Шадли
85'
84'
Замена
Э. Янг
️️️️
С. Кагава
84'
Замена
Нани
️️️️
Л. Валенсия
80'
Желтая карточка
Ф. Джонс
77'
Желтая карточка
П. Эвра
73'
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. Сольдадо
72'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
А. Леннон
65'
57'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
У. Руни
Желтая карточка
У. Льорис
56'
ГОЛ! 2:1!
Сандро
Пас отдал
М. Дембеле
54'
32'
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
ГОЛ! 1:0!
К. Уокер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ОП
30
Сандро
ОП
18
Паулиньо
ЦП
12
Аарон Леннон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
4
Фил Джонс
ОП
8
Том Клеверли
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
28
Андерсон
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Льорис
14
Вертонген
21
Кирикеш
20
Доусон
2
Уокер
8
Дембеле
30
Сандро
18
Паулиньо
89
Шадли
12
Леннон
9
Сольдадо
4-2-1-1-2
43
Де Хеа
6
Смоллинг
15
Видич
35
Эванс
27
Эвра
4
Джонс
8
Клеверли
25
Валенсия
10
Кагава
32
Руни
18
Уэлбек
89
Шадли
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
89
Шадли
12
Леннон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
12
Леннон
9
Сольдадо
9
Дефо
9
Дефо
9
Сольдадо
10
Кагава
15
Янг
15
Янг
10
Кагава
25
Валенсия
17
Нани
17
Нани
25
Валенсия
18
Уэлбек
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Уэлбек
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
28
Андерсон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
28
Андерсон
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:15 (прямая)
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
Вчера, 20:21
Морган одним словом отреагировал на назначение Почеттино в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 10:10
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Уволенный Кэррик обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
13 ноября
1
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
Вчера, 20:21
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Морган одним словом отреагировал на назначение Почеттино в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 10:10
Уволенный Кэррик обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
13 ноября
1
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
13 ноября
9
«Манчестер Юнайтед» официально назначил нового тренера
13 ноября
3
Фанатка «МЮ» последний раз показала грудь в рамках своего челленджа
13 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+