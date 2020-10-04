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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 04 октября 2020
Манчестер Юнайтед
04.10.2020, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 6
Завершен
Тоттенхэм
2'
Б. Фернандеш (П)
4'
Т. Н'Домбеле
7'
Х. Сон
30'
Г. Кейн
37'
Х. Сон
51'
С. Орье
79'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Желтая карточка
Л. Шоу
84'
79'
ГОЛ с пенальти! 1:6!
Г. Кейн
73'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Х. Сон
69'
Замена
Д. Алли
️️️️
Т. Н'Домбеле
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
М. Гринвуд
68'
Желтая карточка
Э. Байи
63'
51'
ГОЛ! 1:5!
С. Орье
Пас отдал
П. Хейбьерг
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Н. Матич
46'
Замена
Фред
️️️️
Б. Фернандеш
46'
46'
Замена
Л. Моура
️️️️
Э. Ламела
37'
ГОЛ! 1:4!
Х. Сон
Пас отдал
С. Орье
32'
Желтая карточка
Э. Ламела
30'
ГОЛ! 1:3!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
Красная карточка
А. Марсьяль
28'
7'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
4'
ГОЛ! 1:1!
Т. Н'Домбеле
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Фернандеш
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Байи
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
8
Погба
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
9
Марсьяль
4-3-2-1
1
Льорис
92
Орье
6
Санчес
15
Дайер
3
Регилон
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
9
Ламела
7
Сон
9
Кейн
11
Гринвуд
6
ван де Бек
6
ван де Бек
11
Гринвуд
18
Матич
8
Мактоминей
8
Мактоминей
18
Матич
8
Фернандеш
7
Фред
7
Фред
8
Фернандеш
7
Сон
4
Дэвис
4
Дэвис
7
Сон
22
Н'Домбеле
8
Алли
8
Алли
22
Н'Домбеле
9
Ламела
7
Моура
7
Моура
9
Ламела
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
1
Дин Хендерсон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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