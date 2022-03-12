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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 12 марта 2022
Манчестер Юнайтед
12.03.2022, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Тоттенхэм
12'
К. Роналду
38'
К. Роналду
81'
К. Роналду
35'
Г. Кейн (П)
72'
Г. Магуайр (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
88'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Р. Бентанкур
87'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Б. Дэвис
Желтая карточка
П. Погба
85'
Замена
В. Линделеф
️️️️
К. Роналду
83'
ГОЛ! 3:2!
К. Роналду
Пас отдал
А. Теллес
81'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Н. Матич
80'
78'
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Кулушевски
72'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Г. Магуайр
Замена
Э. Эланга
️️️️
М. Рэшфорд
68'
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Санчо
38'
Желтая карточка
Фред
35'
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кейн
30'
Желтая карточка
Э. Дайер
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Фред
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
64
Хуан Мата
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
13
Теллес
19
Варан
5
Магуайр
2
Далот
18
Матич
7
Фред
8
Погба
9
Рэшфорд
19
Санчо
7
Роналду
3-2-2-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
15
Дайер
21
Ромеро
2
Доэрти
3
Регилон
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
7
Сон
9
Кейн
7
Роналду
29
Линделеф
29
Линделеф
7
Роналду
9
Рэшфорд
19
Эланга
19
Эланга
9
Рэшфорд
18
Матич
10
Кавани
10
Кавани
18
Матич
30
Бентанкур
4
Уинкс
4
Уинкс
30
Бентанкур
4
Дэвис
34
Бергвейн
34
Бергвейн
4
Дэвис
21
Кулушевски
7
Моура
7
Моура
21
Кулушевски
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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