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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 12 сентября 2009
Тоттенхэм
12.09.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
3'
Д. Дефо
27'
Р. Гиггз
44'
Андерсон
78'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Замена
Нани
️️️️
Андерсон
ГОЛ! 1:3!
У. Руни
Желтая карточка
Д. Дженас
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Р. Кин
Замена
А. Хаттон
️️️️
В. Чорлука
Замена
М. Кэррик
️️️️
Д. Бербатов
Желтая карточка
П. Скоулз
Желтая карточка
Л. Кинг
Желтая карточка
П. Скоулз
Замена
Д. Дженас
️️️️
У. Паласиос
+1
Желтая карточка
Н. Видич
ГОЛ! 1:2!
Андерсон
ГОЛ! 1:1!
Р. Гиггз
Желтая карточка
У. Паласиос
ГОЛ! 1:0!
Д. Дефо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Робби Кин
ЛФ
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Джермейн Дефо
РФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ПЗ
28
Андерсон
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-3-3
23
Кудичини
4
Бассонг
26
Кинг
32
Ассу-Экотто
14
Чорлука
8
Паласиос
12
Леннон
23
Хаддлстоун
7
Кин
15
Крауч
9
Дефо
4-4-2
12
Фостер
27
Эвра
15
Видич
5
Фердинанд
16
О'Ши
11
Гиггз
24
Флетчер
22
Скоулз
28
Андерсон
32
Руни
10
Бербатов
14
Чорлука
21
Хаттон
21
Хаттон
14
Чорлука
8
Паласиос
16
Дженас
16
Дженас
8
Паласиос
7
Кин
19
Кранчар
19
Кранчар
7
Кин
10
Бербатов
16
Кэррик
16
Кэррик
10
Бербатов
28
Андерсон
17
Нани
17
Нани
28
Андерсон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
1
Эурелью Гомес
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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