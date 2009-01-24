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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 24 января 2009
Манчестер Юнайтед
24.01.2009, суббота, 20:15
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
34'
П. Скоулз
37'
Д. Бербатов
6'
Р. Павлюченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Желтая карточка
К. Тевес
+3
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
З. Тошич
️️️️
К. Роналду
Замена
️️️️
Д. Дефо
Замена
А. Таарабт
️️️️
Г. Бэйл
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 2:1!
Д. Бербатов
ГОЛ! 1:1!
П. Скоулз
ГОЛ! 0:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Д. Бентли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Тоттенхэм
2
Крис Гантер
ЛЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ЛП
18
Гарет Бэйл
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
0
Родриго Поссебон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
11
Жилберто Мело
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-2-4
12
Фостер
16
О'Ши
2
Фабио
15
Видич
0
Невилл
22
Скоулз
16
Кэррик
10
Бербатов
18
Уэлбек
7
Роналду
32
Тевес
4-5-1
14
Чорлука
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
2
Гантер
23
Хаддлстоун
18
Бэйл
16
Зокора
10
Модрич
21
Бентли
10
Павлюченко
18
Уэлбек
24
Флетчер
24
Флетчер
18
Уэлбек
7
Роналду
18
Тошич
18
Тошич
7
Роналду
18
Бэйл
49
Таарабт
49
Таарабт
18
Бэйл
9
Дефо
9
Дефо
10
Модрич
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
10
Модрич
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
0
Родриго Поссебон
ЦП
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
11
Жилберто Мело
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
0
Родриго Поссебон
ЦП
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
11
Жилберто Мело
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"7ТВ" 20:15 (прямая)
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