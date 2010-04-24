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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 24 апреля 2010
Манчестер Юнайтед
24.04.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 1
Завершен
Тоттенхэм
58'
Р. Гиггз (П)
81'
Нани
86'
Р. Гиггз (П)
70'
Л. Кинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Гиггз
ГОЛ! 2:1!
Нани
Пас отдал
Ф. Македа
Замена
Ф. Македа
️️️️
Рафаэл
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Павлюченко
ГОЛ! 1:1!
Л. Кинг
Пас отдал
Г. Бэйл
Замена
Д. О'Ши
️️️️
П. Эвра
Замена
А. Леннон
️️️️
Д. Бентли
Замена
М. Кэррик
️️️️
Л. Валенсия
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Гиггз
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Д. Дефо
Желтая карточка
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
(К)
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
18
Гарет Бэйл
ЛЗ
26
Ледли Кинг
(К)
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
20
Оуэн Харгривз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-2-1
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
30
Эванс
2
Рафаэл
11
Гиггз
22
Скоулз
24
Флетчер
17
Нани
25
Валенсия
10
Бербатов
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
26
Кинг
20
Доусон
18
Бэйл
21
Бентли
23
Хаддлстоун
10
Модрич
8
Паласиос
9
Дефо
10
Павлюченко
27
Эвра
16
О'Ши
16
О'Ши
27
Эвра
25
Валенсия
16
Кэррик
16
Кэррик
25
Валенсия
2
Рафаэл
9
Македа
9
Македа
2
Рафаэл
9
Дефо
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
9
Дефо
21
Бентли
12
Леннон
12
Леннон
21
Бентли
10
Павлюченко
15
Крауч
15
Крауч
10
Павлюченко
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
20
Оуэн Харгривз
ЦП
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
13
Бэн Олнвик
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
20
Оуэн Харгривз
ЦП
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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