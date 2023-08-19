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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 августа 2023
Тоттенхэм
19.08.2023, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
49'
П. Сарр
83'
Л. Мартинес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Замена
Эмерсон
️️️️
П. Порро
88'
Замена
М. Соломон
️️️️
Д. Кулушевски
88'
85'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
М. Маунт
85'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Рэшфорд
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Мартинес
83'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
П. Сарр
76'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
И. Удогие
70'
Замена
И. Перишич
️️️️
Ришарлисон
70'
66'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Антони
66'
Замена
Д. Далот
️️️️
А. Ван-Биссака
66'
Замена
Д. Санчо
️️️️
А. Гарначо
Желтая карточка
И. Удогие
63'
ГОЛ! 1:0!
П. Сарр
49'
39'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
38'
Желтая карточка
Антони
33'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
Манчестер Юнайтед
1
Радек Витек
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-3-1
25
Викарио
13
Удогие
37
ван де Вен
21
Ромеро
23
Порро
29
Сарр
28
Биссума
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
4-1-3-2
24
Онана
29
Ван-Биссака
19
Варан
6
Мартинес
23
Шоу
5
Каземиро
7
Антони
7
Маунт
9
Рэшфорд
17
Гарначо
8
Фернандеш
47
Ришарлисон
5
Перишич
5
Перишич
47
Ришарлисон
13
Удогие
4
Дэвис
4
Дэвис
13
Удогие
23
Порро
22
Эмерсон
22
Эмерсон
23
Порро
29
Сарр
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
29
Сарр
21
Кулушевски
10
Соломон
10
Соломон
21
Кулушевски
29
Ван-Биссака
2
Далот
2
Далот
29
Ван-Биссака
7
Антони
24
Эриксен
24
Эриксен
7
Антони
17
Гарначо
19
Санчо
19
Санчо
17
Гарначо
7
Маунт
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Маунт
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Радек Витек
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Остались в запасе
1
Радек Витек
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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