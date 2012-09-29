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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 29 сентября 2012
Манчестер Юнайтед
29.09.2012, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
51'
Нани
53'
С. Кагава
2'
Я. Вертонген
32'
Г. Бэйл
52'
К. Демпси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
90'
+2
Замена
М. Доусон
️️️️
Д. Дефо
Замена
Чичарито
️️️️
Р. Фердинанд
90'
+2
84'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
М. Дембеле
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
С. Кагава
79'
70'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
К. Демпси
ГОЛ! 2:3!
С. Кагава
Пас отдал
Р. ван Перси
53'
52'
ГОЛ! 1:3!
К. Демпси
Пас отдал
Г. Бэйл
ГОЛ! 1:2!
Нани
Пас отдал
У. Руни
51'
Замена
У. Руни
️️️️
Р. Гиггз
46'
32'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
М. Дембеле
2'
ГОЛ! 0:1!
Я. Вертонген
Пас отдал
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
22
Пол Скоулз
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
30
Сандро
ОП
8
Мусса Дембеле
ОП
2
Клинт Демпси
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
44
Яго Фальке
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
4-2-3-1
1
Линдегаард
27
Эвра
5
Фердинанд
35
Эванс
2
Рафаэл
16
Кэррик
22
Скоулз
11
Гиггз
10
Кагава
17
Нани
32
ван Перси
4-2-2-1-1
24
Фридель
2
Уокер
14
Вертонген
29
Колкер
36
Галлас
30
Сандро
8
Дембеле
12
Леннон
18
Бэйл
2
Демпси
9
Дефо
11
Гиггз
32
Руни
32
Руни
11
Гиггз
10
Кагава
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Кагава
5
Фердинанд
14
Чичарито
14
Чичарито
5
Фердинанд
9
Дефо
20
Доусон
20
Доусон
9
Дефо
8
Дембеле
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
8
Дембеле
2
Демпси
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
2
Демпси
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Уго Льорис
ВР
8
Райан Мэйсон
ОП
44
Яго Фальке
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
8
Райан Мэйсон
ОП
44
Яго Фальке
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
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3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:20 (прямая)
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