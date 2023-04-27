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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 27 апреля 2023
Тоттенхэм
27.04.2023, четверг, 22:15
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
56'
П. Порро
79'
Х. Сон
7'
Д. Санчо
44'
М. Рэшфорд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Танганга
️️️️
Х. Сон
87'
ГОЛ! 2:2!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
79'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
П. Порро
77'
Замена
А. Данжума
️️️️
И. Перишич
77'
71'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Антони
71'
Замена
Т. Маласья
️️️️
А. Ван-Биссака
61'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Санчо
61'
Замена
Фред
️️️️
К. Эриксен
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ришарлисон
61'
59'
Желтая карточка
В. Линделеф
ГОЛ! 1:2!
П. Порро
56'
44'
ГОЛ! 0:2!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
43'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
Желтая карточка
П. Хейбьерг
41'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Рэшфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
14
Ромейн Мандл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
7
Фред
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-1-1-2-2
17
Форстер
21
Ромеро
15
Дайер
2
Лангле
23
Порро
34
Скипп
23
Хейбьерг
7
Сон
5
Перишич
47
Ришарлисон
9
Кейн
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
2
Далот
23
Шоу
5
Каземиро
24
Эриксен
7
Антони
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Санчо
23
Порро
4
Дэвис
4
Дэвис
23
Порро
7
Сон
5
Танганга
5
Танганга
7
Сон
5
Перишич
7
Данжума
7
Данжума
5
Перишич
47
Ришарлисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
29
Ван-Биссака
3
Маласья
3
Маласья
29
Ван-Биссака
24
Эриксен
7
Фред
7
Фред
24
Эриксен
19
Санчо
9
Марсьяль
9
Марсьяль
19
Санчо
7
Антони
9
Вегхорст
9
Вегхорст
7
Антони
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
14
Ромейн Мандл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Райан Мэйсон
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
14
Ромейн Мандл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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