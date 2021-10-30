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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 октября 2021
Тоттенхэм
30.10.2021, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
39'
К. Роналду
64'
Э. Кавани
87'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
К. Ромеро
90'
+3
87'
ГОЛ! 0:3!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Н. Матич
82'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Э. Кавани
Желтая карточка
Б. Дэвис
78'
76'
Замена
Н. Матич
️️️️
Б. Фернандеш
74'
Желтая карточка
Фред
Замена
Д. Алли
️️️️
Д. Ло Чельсо
73'
71'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
К. Роналду
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
О. Скипп
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Роналду
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Л. Моура
54'
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Фернандеш
22'
Желтая карточка
Г. Магуайр
19'
Желтая карточка
Л. Шоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
4-1-1-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
21
Ромеро
15
Дайер
22
Эмерсон
34
Скипп
23
Хейбьерг
7
Сон
20
Ло Чельсо
7
Моура
9
Кейн
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
29
Линделеф
19
Варан
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
23
Шоу
8
Мактоминей
7
Фред
8
Фернандеш
7
Роналду
10
Кавани
34
Скипп
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
34
Скипп
20
Ло Чельсо
8
Алли
8
Алли
20
Ло Чельсо
7
Моура
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Моура
8
Фернандеш
18
Матич
18
Матич
8
Фернандеш
7
Роналду
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
7
Роналду
10
Кавани
77
Лингард
77
Лингард
10
Кавани
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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