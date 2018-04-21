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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 21 апреля 2018
Манчестер Юнайтед
21.04.2018, суббота, 19:15
Англия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
24'
А. Санчес
62'
А. Эррера
11'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Желтая карточка
А. Эррера
90'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
85'
81'
Желтая карточка
Э. Дайер
Желтая карточка
Э. Янг
71'
ГОЛ! 2:1!
А. Эррера
Пас отдал
Р. Лукаку
62'
50'
Желтая карточка
Д. Алли
28'
Желтая карточка
Х. Сон
Желтая карточка
Л. Валенсия
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
П. Погба
24'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алли
Пас отдал
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
3-4-1-2
43
Де Хеа
15
Янг
4
Джонс
6
Смоллинг
25
Валенсия
8
Погба
21
Эррера
18
Матич
77
Лингард
4
Санчес
9
Лукаку
3-2-1-3-1
13
Ворм
15
Дайер
14
Вертонген
6
Санчес
2
Триппьер
4
Дэвис
8
Дембеле
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Уго Льорис
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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