Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 июня 2020
Тоттенхэм
19.06.2020, пятница, 22:15
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
27'
С. Бергвейн
81'
Б. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
89'
Замена
Э. Байи
️️️️
С. Мактоминей
81'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Фернандеш
78'
Замена
Н. Матич
️️️️
В. Линделеф
78'
Замена
О. Игало
️️️️
А. Марсьяль
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Э. Ламела
70'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
С. Бергвейн
70'
63'
Замена
П. Погба
️️️️
Фред
62'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Д. Джеймс
41'
Желтая карточка
Д. Джеймс
ГОЛ! 1:0!
С. Бергвейн
Пас отдал
С. Орье
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Харви Уайт
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Одион Игало
ЦФ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦФ
4-3-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
6
Санчес
15
Дайер
92
Орье
34
Бергвейн
17
Сиссоко
4
Уинкс
7
Сон
9
Ламела
9
Кейн
4-2-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
23
Шоу
3
Линделеф
8
Мактоминей
7
Фред
7
Джеймс
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
34
Бергвейн
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
34
Бергвейн
9
Ламела
83
Фернандеш
83
Фернандеш
9
Ламела
8
Мактоминей
3
Байи
3
Байи
8
Мактоминей
7
Фред
8
Погба
8
Погба
7
Фред
3
Линделеф
18
Матич
18
Матич
3
Линделеф
9
Марсьяль
9
Игало
9
Игало
9
Марсьяль
7
Джеймс
11
Гринвуд
11
Гринвуд
7
Джеймс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
Вчера, 23:46
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
21 ноября
3
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
Вчера, 23:46
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
21 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+