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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 08 августа 2015
Манчестер Юнайтед
08.08.2015, суббота, 14:45
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
21'
К. Уокер (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
90'
+1
Желтая карточка
Д. Алли
Желтая карточка
Х. Мата
89'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
М. Дармиан
80'
77'
Замена
Д. Алли
️️️️
Э. Дайер
75'
Желтая карточка
Э. Дайер
69'
Замена
Э. Ламела
️️️️
М. Дембеле
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
68'
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Депай
67'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
М. Кэррик
60'
53'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Н. Бенталеб
25'
Желтая карточка
Я. Вертонген
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Уокер
Пас отдал
М. Депай
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЛП
6
Набиль Бенталеб
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
89
Насер Шадли
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
3-4-1-2
44
Ромеро
23
Шоу
17
Блинд
6
Смоллинг
15
Янг
16
Кэррик
14
Шнейдерлен
36
Дармиан
64
Мата
32
Руни
10
Депай
3-3-2-1-1
13
Ворм
15
Дайер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
2
Уокер
6
Бенталеб
4
Дэвис
89
Шадли
8
Дембеле
24
Эриксен
9
Кейн
16
Кэррик
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
16
Кэррик
10
Депай
21
Эррера
21
Эррера
10
Депай
36
Дармиан
25
Валенсия
25
Валенсия
36
Дармиан
6
Бенталеб
8
Мэйсон
8
Мэйсон
6
Бенталеб
15
Дайер
8
Алли
8
Алли
15
Дайер
8
Дембеле
9
Ламела
9
Ламела
8
Дембеле
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Уго Льорис
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 1
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