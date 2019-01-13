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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 13 января 2019
Тоттенхэм
13.01.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
44'
М. Рэшфорд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Замена
С. Мактоминей
️️️️
П. Погба
83'
Замена
Д. Далот
️️️️
Д. Лингард
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Г. Уинкс
81'
78'
Желтая карточка
П. Погба
73'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
А. Марсьяль
66'
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
Д. Алли
50'
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
П. Погба
Замена
Э. Ламела
️️️️
М. Сиссоко
43'
Травма
М. Сиссоко
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Деле Алли
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Антони Марсьяль
ЛП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Жоэл Перейра
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
2
Триппьер
4
Уинкс
8
Алли
17
Сиссоко
7
Сон
24
Эриксен
9
Кейн
4-1-3-2
43
Де Хеа
15
Янг
3
Линделеф
4
Джонс
23
Шоу
18
Матич
21
Эррера
8
Погба
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
77
Лингард
17
Сиссоко
9
Ламела
9
Ламела
17
Сиссоко
4
Уинкс
12
Льоренте
12
Льоренте
4
Уинкс
77
Лингард
2
Далот
2
Далот
77
Лингард
8
Погба
8
Мактоминей
8
Мактоминей
8
Погба
9
Марсьяль
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Марсьяль
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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