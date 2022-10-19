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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 19 октября 2022
Манчестер Юнайтед
19.10.2022, среда, 22:15
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
47'
Фред
69'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
89'
Замена
Д. Спенс
️️️️
И. Перишич
89'
Замена
О. Скипп
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
К. Эриксен
️️️️
Каземиро
87'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Д. Санчо
87'
82'
Замена
Л. Моура
️️️️
И. Биссума
82'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
М. Доэрти
82'
Замена
Д. Санчес
️️️️
Э. Дайер
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Антони
76'
ГОЛ! 2:0!
Б. Фернандеш
69'
Желтая карточка
Каземиро
52'
ГОЛ! 1:0!
Фред
Пас отдал
Д. Санчо
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
19
Санчо
7
Антони
4-3-2-1
1
Льорис
2
Доэрти
21
Ромеро
15
Дайер
4
Дэвис
30
Бентанкур
28
Биссума
23
Хейбьерг
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
7
Антони
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Антони
5
Каземиро
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Каземиро
19
Санчо
19
Эланга
19
Эланга
19
Санчо
2
Доэрти
30
Сессеньон
30
Сессеньон
2
Доэрти
15
Дайер
6
Санчес
6
Санчес
15
Дайер
5
Перишич
99
Спенс
99
Спенс
5
Перишич
30
Бентанкур
34
Скипп
34
Скипп
30
Бентанкур
28
Биссума
7
Моура
7
Моура
28
Биссума
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
17
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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