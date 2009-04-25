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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 25 апреля 2009
Манчестер Юнайтед
25.04.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
5 : 2
Завершен
Тоттенхэм
57'
К. Роналду (П)
66'
У. Руни
68'
К. Роналду
71'
У. Руни
79'
Д. Бербатов
28'
Д. Бент
32'
Л. Модрич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Р. Кин
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 5:2!
Д. Бербатов
Пас отдал
У. Руни
ГОЛ! 4:2!
У. Руни
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Рафаэл
Желтая карточка
К. Роналду
ГОЛ! 3:2!
К. Роналду
Пас отдал
У. Руни
ГОЛ! 2:2!
У. Руни
Пас отдал
К. Тевес
Желтая карточка
П. Скоулз
Замена
П. Скоулз
️️️️
Д. Флетчер
Желтая карточка
К. Тевес
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Роналду
Желтая карточка
Э. Гомес
Замена
К. Тевес
️️️️
Нани
Желтая карточка
Д. Дженас
Желтая карточка
Д. Вудгейт
ГОЛ! 0:2!
Л. Модрич
Пас отдал
А. Леннон
ГОЛ! 0:1!
Д. Бент
Пас отдал
В. Чорлука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Робби Кин
(К)
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
4-2-1-3
1
ван дер Сар
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
2
Рафаэл
16
Кэррик
24
Флетчер
17
Нани
7
Роналду
32
Руни
10
Бербатов
4-4-2
1
Гомес
14
Чорлука
26
Кинг
39
Вудгейт
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
16
Дженас
8
Паласиос
10
Модрич
10
Бент
7
Кин
2
Рафаэл
16
О'Ши
16
О'Ши
2
Рафаэл
24
Флетчер
22
Скоулз
22
Скоулз
24
Флетчер
17
Нани
32
Тевес
32
Тевес
17
Нани
7
Кин
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
7
Кин
10
Модрич
18
Бэйл
18
Бэйл
10
Модрич
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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