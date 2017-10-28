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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 28 октября 2017
Манчестер Юнайтед
28.10.2017, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
81'
А. Марсьяль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Замена
М. Дармиан
️️️️
Э. Янг
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
Р. Лукаку
81'
Желтая карточка
Л. Валенсия
73'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Рэшфорд
70'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Г. Мхитарян
65'
62'
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Сиссоко
62'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПАЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛАЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-2-2-1-1
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
4
Джонс
3
Байи
18
Матич
25
Валенсия
22
Мхитарян
21
Эррера
9
Рэшфорд
9
Лукаку
4-2-1-3
1
Льорис
92
Орье
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
4
Уинкс
4
Дэвис
17
Сиссоко
24
Эриксен
8
Алли
7
Сон
15
Янг
36
Дармиан
36
Дармиан
15
Янг
22
Мхитарян
77
Лингард
77
Лингард
22
Мхитарян
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
17
Сиссоко
8
Дембеле
8
Дембеле
17
Сиссоко
7
Сон
12
Льоренте
12
Льоренте
7
Сон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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