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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 15 марта 2015
Манчестер Юнайтед
15.03.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Тоттенхэм
9'
М. Феллайни
19'
М. Кэррик
34'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Замена
Рафаэл
️️️️
М. Кэррик
87'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
М. Феллайни
82'
78'
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Н. Шадли
Замена
А. Перейра
️️️️
Х. Мата
76'
71'
Желтая карточка
Д. Роуз
63'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Р. Мэйсон
ГОЛ! 3:0!
У. Руни
34'
Желтая карточка
Х. Мата
31'
30'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Э. Таунсенд
ГОЛ! 2:0!
М. Кэррик
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Феллайни
Пас отдал
М. Кэррик
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЛП
6
Набиль Бенталеб
ОП
8
Райан Мэйсон
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
17
Блинд
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Янг
16
Кэррик
25
Валенсия
21
Эррера
25
Феллайни
64
Мата
32
Руни
4-2-1-2-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
15
Дайер
3
Роуз
6
Бенталеб
8
Мэйсон
89
Шадли
25
Таунсенд
24
Эриксен
9
Кейн
16
Кэррик
2
Рафаэл
2
Рафаэл
16
Кэррик
64
Мата
8
Перейра
8
Перейра
64
Мата
25
Феллайни
9
Фалькао
9
Фалькао
25
Феллайни
25
Таунсенд
8
Дембеле
8
Дембеле
25
Таунсенд
8
Мэйсон
9
Ламела
9
Ламела
8
Мэйсон
89
Шадли
25
Адебайор
25
Адебайор
89
Шадли
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 18:55 (прямая)
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